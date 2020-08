Calcio. Ore calde sull'asse Alassio - Taggia. Il presidente giallorosso Ghu: "Attendiamo novità nel minor tempo possibile anche sul fronte ricorso"

E' una partita dall'esito incerto quella riguardante la composizione del prossimo girone di Eccellenza.

Il ripescaggio del Vado di fatto aprirà le porte al Molassana per il ritorno nel massimo campionato ligure, mentre restano da delineare gli sviluppi sull'asse Alassio - Taggia.

Partendo dal club giallonero, il presidente Vincenzi ha a più riprese confermato la propria volontà di allontanarsi dal mondo del calcio, con la possibilità, nel caso emergano le condizioni, di cedere la società a possibili acquirenti. Un auspicio, dato che lo stesso massimo dirigente non ha escluso un eventuale ritiro della squadra.

Tra il week end e i primi giorni della prossima settimana potrebbero però emergere ulteriori sviluppi, dato che più di un soggetto, esterno al calcio ligure, ha palesato il proprio interesse per il club.

Trattative a cui guarda con interesse il Taggia che, in caso di revoca dell'iscrizione (regolarmente effettuata) da parte dell'Alassio, sarebbe ripescato in Eccellenza.

"Non conosciamo le dinamiche alassine - commenta il presidente Ghu - attendiamo l'evolversi della situazione su due fronti, dato che in ballo c'è anche il ricorso effettuato per contestare i parametri relativi al ripescaggio. La cosa grave è che non abbiamo tempistiche certe e ciò non può non condizionarci, arrivati a fine agosto, sull'aspetto organizzativo. Operazioni di mercato in caso di salita in Eccellenza? Lo escludo, non cambieremo la nostra filosofia. Era nostra intenzione costruire un organico che potesse puntare alla vittoria della Promozione e alla salvezza in Eccellenza: noi siamo pronti, aspettiamo solo novità nel minor tempo possibile".