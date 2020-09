Coppa Liguria Prima Categoria. Il Quiliano&Valleggia stappa il pass per il secondo turno, Matteo Olivieri: "Ottimo avvio, siamo una squadra da non sottovalutare"

Il super avvio di stagione per il Quiliano&Valleggia è valso anche il passaggio del turno in Coppa Liguria di Prima Categoria. La squadra di mister Ferraro ha infatti centrato il successo in tutte e tre le gare, strappando il pass per il secondo turno. Ultima “vittima” del girone 3 è stata la Letimbro, affossata con un secco 3 a 0:

“Domenica è stata una gara importante per la squadra” – commenta Matteo Olivieri, autore di una della tre reti – “Abbiamo fatto una buona partita, con qualche calo di attenzione, specialmente nel secondo tempo, ma nonostante questo siamo stati bravi a centrato il successo. Con la Coppa ci saranno un po’ più partite da giocare e da vincere, non poniamoci obiettivi, ma provare ad arrivare in fondo non costa nulla.”

Non emergono novità circa la composizione del girone A di Prima Categoria, attesa che alimenta la carica: “Siamo tranquilli anche se l’attesa è un po’ snervante” – prosegue il classe 1999 – “Ci stiamo comunque allenando bene per iniziare al meglio. Siamo pronti per incominciare questo nuovo campionato e scendere in campo ogni domenica per cercare di fare più punti possibile. Ci possiamo togliere qualche bella soddisfazione quest’anno, la squadra è giovane ma non è da sottovalutare.”