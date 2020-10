Sarà con tutta probabilità un pomeriggio segnato dal maltempo sui campi dilettantistici del ponente ligure, con piogge localmente anche intense, ma non sono arrivati aggiornamenti di rilievo per quanto concerne l'allerta meteo.

Resta il livello giallo sul genovesato e a levante, mentre l'estremo ponente e la Val Bormida rimangono con il livello verde.

Tutti in campo quindi, tranne per i match già preventivamente rinviati, per le prime giornate di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.