Calcio. Prima Categoria A2, la zampata di Macagno regala i primi tre punti alla Vadese: Q&V ko 1-0 nonostante una grande prova

QUILIANO&VALLEGGIA - VADESE 0-1 (17' Macagno)

FINISCE QUI LA SFIDA DEL PICASSO: LA VADESE VINCE PER 1-0 SUL Q&V: decisiva la rete di Macagno al 17' del primo tempo

93' Provato fa sua la sfera dopo un traversone di Vivalda deviato da un difensore ospite

90' cinque minuti di recupero

88' Vivalda pesca Oliveri all'altezza del dischetto, ma il numero sette savonese calcia alle stelle

81' La Piana accusa un problema al ginocchio, al suo posto entra Berardi. Fuori anche Poggi tra le file di casa, in campo Appice

78' discesa di Poggi sulla corsia di destra, la difesa azzurrogranata riesce ancora a spazzare

76' Ferraro si gioca la carta Martino, fuori Fabbretti

74' Fradella a mani unite respinge la sassata di Macagno, riparte l'azione del Q&V

72' Oliveri a tu per tu con Provato mastica la conclusione fallendo una nitida occasione da rete, fase del match in cui entrambe le squadre sembrano in grado di poter colpire.

71' fermato in posizione di fuorigioco Mandaliti dopo un liscio della difesa di casa, si salvano i biancorossiviola

65' Oliveri calcia di prima dopo l'ottimo suggerimento di Raffa, il pallone termina sul fondo di un soffio. Davvero tante le occasioni create dal team di Chicco Ferraro

64' conclusione forzata di Perrone da posizione complicata, sfera abbondantemente a lato

63' Tona rileva Vittori, altre forze fresche per Saltarelli

60' annullato ai padroni di casa il gol del pareggio, fallo in attacco fischiato al Q&V sugli sviluppi di una punizione calciata da Grippo.

58' giallo anche per Vittori

55' veloce ripartenza della Vadese con Marchi, Poggi costretto a commettere fallo al vertice dell'area di rigore. Ammonito il difensore biancorossoviola

54' Suetta anticipa Grippo al vertice dell'area piccola, corner per il Q&V

53' partita che sale ulteriormente di tono dal punto di vista agonistico: massimo sforzo offensivo dei padroni di casa che non riescono ad andare al tiro dopo un'azione prolungata

49' Saltarelli manda in campo Rebottaro al posto di Giannone, primo cambio anche tra le file azzurrogranata

48' Perrone conclude in diagonale da buona posizione, bravo Marchi in scivolata ad opporsi al tentativo del numero undici di casa

46' si riparte! Ha smesso finalmente di piovere, condizioni più miti dopo un primo tempo giocato in mezzo alla bufera. Nel Quiliano in campo Raffa al posto di Fazio

SECONDO TEMPO

Finisce un entusiasmante primo tempo al "Picasso": conduce la Vadese sul Q&V per 1-0, decide al momento la rete di Macagno al 17'

45' ancora una chance clamorosa per il Q&V: destro al volo di Poggi deviato da un compagno di squadra che si trovava sulla traiettoria del tiro, pallone che esce di un soffio alla sinistra del numero uno azzurrogranata

44' ancora Provato attento sugli sviluppi del corner battuto dai padroni di casa, prova fin qui molto positiva da parte dell'estremo difensore di Saltarelli

42' Q&V vicino al pari con Grippo, girata di prima intenzione dal vertice dell'area piccola controllata in due tempi da Provato

34' il sintetico fatica a drenare la tantissima acqua che sta continuando a cadere, anche il pallone scorre molto più lentamente rispetto ai primi minuti

32' insidiosa punizione rasoterra calciata da Grippo, la sfera schizza davanti a Provato che è bravo a deviare con la punta delle dita

30' continua a piovere forte al "Picasso", anche il vento forte sta condizionando una gara giocata comunque con grande intensità

27' terzo angolo di fila per i padroni di casa, fischiato però fallo in attacco al numero quattro savonese Buffo

26' nessun problema per Giannone e Poggi che rientrano immediatamente in campo

25' brutto scontro in area azzurrogranata, necessario l'intervento dei sanitari

21' qualche scintilla in campo, ammoniti Oliveri e Giannone

17' VADESE IN VANTAGGIO: pallone forte e teso di La Piana nel cuore dell'area piccola, dove Macagno è bravo ad anticipare Fradella portando avanti i suoi!. 0-1 al "Picasso"

15' Perrone cerca di servire Fazio con un tocco morbido, Marchi di testa allunga la sfera in angolo: sugli sviluppi stacca più in alto di tutti Buffo, che non trova la porta per questione di centimetri

14' velenoso traversone di Salis, attento Poggi sul secondo palo che evita guai peggiori. Entrambe le squadre cercano di prendere in mano il pallino del gioco, sfida piacevole con fiammate da una parte all'altra

8' grande discesa di Bazzano sulla sinistra, pallone arretrato per Fazio che conclude a botta sicura trovando la grandissima risposta di Provato. Prima chance per il Q&V

6' subito ritmi piuttosto alti in queste prime battute, con vento e pioggia che continuano ad imperversare sul rettangolo verde

1' inizia la sfida sotto un violento nubifragio! Sugli spalti del "Picasso" un tot di persone regolarmente distanziate secondo le norme sanitarie

PRIMO TEMPO

Formazioni

Q&V: Fradella, Poggi, Carocci, Buffo, Salinas, Fabbretti, Oliveri, Bazzano, Fazio, Grippo, Perrone. A disposizione : Cambone, Fiori, Vivalda, Raffa, Martino, Serra, Ottonello, Rebizzo, Fiore. Allenatore : Ferraro