Stanchezza fisica e tremori muscolari: calo energetico? Ecco come ovviare

Come possiamo gestire lo stress fisico? Può capitare di sentirsi affaticati e provati durante il corso dell’anno, per svariate ragioni. La stanchezza fisica può essere causata da un allenamento sportivo intenso, non correttamente eseguito, o dipendere da altre cause. Scopriamo come contrastare la sensazione di affaticamento.

Stress fisico e attività sportiva: da cosa può dipendere un eccessivo affaticamento?

Praticare attività fisica è sempre raccomandato, sia per restare in forma e mantenere il tono muscolare, sia per scaricare stress e tensioni accumulate al termine delle giornate lavorative. Tuttavia, non tutti praticano sport con criterio.

Ad esempio, molti dedicano attenzione alla fase del riscaldamento, dimenticandosi però dello stretching di recupero. Altri saltano anche la fase pre- allenamento, sottoponendosi a sessioni estenuanti, magari per recuperare lunghi periodi di inattività.

Se affatichiamo troppo il nostro organismo bruciando energie, la stanchezza si fa sentire presto, e rischiamo di non portare a termine l’allenamento.

Quando cambiamo programma di allenamento, è normale che la nostra muscolatura risulti indolenzita, poiché si deve adattare a nuovi e più intensi sforzi. Proprio per questo, l’energia consumata deve essere commisurata a un adeguato periodo di riposo, per consentire al nostro apparato muscolo- scheletrico di funzionare al meglio e garantirci una buona performance sportiva. La sensazione di stress fisico può persistere per alcuni giorni ed è legata al tipo, alla durata e all'intensità dell'esercizio.

In generale, è buona norma svolgere con regolarità uno sport moderato, senza lasciar trascorrere lunghi periodi di sedentarietà: cercare di recuperare con allenamenti esagerati non farà che imporre uno stress meccanico eccessivo a muscoli, tendini e legamenti, acuendo la sensazione di fatica.

Quali altre cause possono provocare stress fisico?

Capita a tutti noi di sperimentare un calo energetico, cioè uno squilibrio tra l’aumentata richiesta di energia da parte del nostro organismo e la riserva di energia subito disponibile.

Quando ci sentiamo stanchi fisicamente, riscontriamo difficoltà a svolgere compiti anche leggeri e abbiamo la sensazione che le energie ci abbandonino. Oltre allo sport, le ragioni che causare stanchezza fisica sono svariate e possono coinvolgere ciascuno di noi. Ad esempio:

Periodi molto intensi o di forte stress: lavoro, sessioni di studio impegnative, problemi personali;

Cambi di stagione: la stanchezza si manifesta a causa dei bruschi sbalzi di temperatura e della variazione delle ore di luce;

Periodi di convalescenza: spesso, a seguito di periodi di malattia, il nostro organismo si ritrova a corto di energie, la capacità di recupero si abbassa e la stanchezza si fa sentire;

Stile di vita non regolare: cattive abitudini (fumo, alcool), dieta poco equilibrata, sonno insufficiente possono causare situazioni di stanchezza.

Condizioni climatiche: le temperature che si abbassano o si alzano possono causare una generale sensazione di stanchezza.

Come contrastare la stanchezza fisica? Alcune dritte utili

Vediamo insieme alcune pratiche quotidiane per contrastare la sensazione di fatica fisica.

Seguiamo una dieta varia e ben bilanciata

Nutriamoci includendo tutti i gruppi alimentari nella nostra dieta. Infatti, un organismo in equilibrio richiede tutti i nutrienti fondamentali allo svolgimento delle funzioni biologiche.

Beviamo acqua spesso

È fondamentale bere acqua per idratare l’organismo e compensare la perdita di liquidi e sali minerali dopo lo sport. Beviamo frequentemente e a piccoli sorsi, senza aspettare di avere sete.

Facciamo movimento con regolarità

Praticare una moderata e non usurante attività fisica può decisamente contribuire al nostro stato di salute. Esercitiamoci con costanza: un allenamento moderato e regolare è preferibile a un allenamento intensivo seguito o preceduto da lunghi periodi di inattività.

Pratichiamo riscaldamento e stretching di recupero

È consigliabile abituare la nostra muscolatura allo sforzo in maniera graduale. La fase di riscaldamento è molto importante, per prevenire traumi e affaticamento. Anche dopo l’allenamento, sarà importante dedicare tempo al recupero.

Non stiamo troppo tempo in posizione seduta

Stare in posizione seduta per molte ore rallenta la circolazione. Se non abbiamo sempre la possibilità di allenarci, ricordiamoci di alzarci e sgranchire le gambe per riattivare la circolazione. Quando siamo seduti, evitiamo di incrociare le gambe, ma manteniamo i piedi paralleli e ben poggiati al pavimento.

Assumiamo un integratore alimentare

In tutti i periodi in cui ci sentiamo fisicamente stanchi e abbiamo bisogno di recuperare energia, possiamo associare alla nostra dieta varia ed equilibrata l’utilizzo di un integratore alimentare. Ad esempio, possiamo contrastare stanchezza fisica e perdita di sali minerali con un integratore alimentare che abbia una formulazione equilibrata di sali minerali, vitamine e altri nutrienti, per promuovere la normale funzione muscolare e mantenere l’equilibrio elettrolitico e idrosalino.