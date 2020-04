Attività fisica all'aperto: dal 4 maggio possibile un allentamento delle misure restrittive

Nella tarda serata di ieri sono iniziati a filtrare i primi provvedimenti che, in caso di conferma del contenimento dell'epidemia in Italia, potrebbero venire deliberati verso una graduale ripresa delle attività sportive.

Per gli atleti professionisti si parla di via libera per gli allenamenti individuali, ma anche la semplice attività fisica all'aperto, o il jogging, potrebbero ricevere il semaforo verde anche lontano dalla propria abitazione.