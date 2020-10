Canottaggio, European Rowing Coastal Challenge: la Canottieri Santo Stefano al Mare festeggia l'oro di Alice Ramella nel singolo junior Beach Sprint

Endurance e Beach Sprint, medaglie europee. Nel Coastal Rowing, la Liguria remiera continua a ottenere risultati significativi. A Donoratico, in occasione dell'European Rowing Coastal Challenge, tanti motivi di soddisfazione in particolare per Rowing Club Genovese e Canottieri Santo Stefano al Mare.



Nel Beach Sprint, nel singolo Junior, l'oro di Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare) e l'argento di Francesco Polleri (Rowing Club Genovese). Ramella vince entrambi i turni di qualificazione prima sulla Repubblica Ceca e poi sulla Slovenia, per andare a conquistare la vittoria nella finalissima a due contro la Svezia (bronzo per la Slovenia). Polleri è vittorioso nei primi due turni di qualificazione ma in finale, complice anche una sfortunata imbarcata presa in prossimità della discesa dalla barca a causa di una grossa onda, si è dovuto accontentare della seconda piazza alle spalle dell’Austria.

"Non vedevo l'ora di gareggiare, il beach sprint è divertente, diverso dal solito canottaggio e non conta solo la prestanza fisica. Sono andate bene tutte e tre le gare, ho avuto paura a un certo punto che il maltempo ci avrebbe impedito di proseguire le regate perché sapevo di poter fare risultato, poi alla fine è andata proprio come speravo - spiega Alice Ramella - Devo ringraziare mio papà Andrea, che è anche il mio allenatore alla Santo Stefano, e mio cugino Federico Garibaldi, che dà sempre tanti consigli importanti". Questo il commento di Francesco Polleri. "È un peccato abbia preso solo la medaglia d'argento, sono stato davanti per tutta la finale, poi proprio alla fine un testacoda a causa delle onde mi ha rallentato ed è andata così. Sono comunque contento di questo risultato, anche se poteva andare diversamente".

Mare inclemente domenica mattina sulla spiaggia di Donoratico con cancellazione delle gare di beach sprint. Nel doppio misto Annalisa Cozzarini e Sebastiano Panteca (Rowing Club Genovese) vincono in virtù del miglior tempo realizzato nei turni di qualificazione. Argento nel singolo Senior maschile per Federico Garibaldi (Canottieri Santo Stefano al Mare),grazie al crono realizzato sabato, è secondo alle spalle della Polonia di Maciej Zawojski.

Anche nel Coastal Rowing le medaglie sono assegnate in funzione dei tempi realizzati in batteria. Il Rowing Club Genovese di Edoardo Marchetti, Federico Garibaldi (Santo Stefano al Mare), Giorgio Casaccia Gibelli, Giacomo Costa e il timoniere Alessandro Calder confermano il valore già espresso nel 2019 con la conquista del titolo mondiale, precedendo il CC Saturnia e la Romania. Nel 4 misto vincitore della prova femminile c'è anche Marta Ardissone (Canottieri Santo Stefano al Mare) con Rowing Club San Michele secondo classificato grazie a Elena Maddalo, Martina Frattoni, Maria Teresa Medone e Simona Ghigliotti (tim. Angelo Broccati).