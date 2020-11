Pattinaggio artistico. La medaglia d'oro con "La casa di Carta", la Fratellanza Zinolese primeggia a Rimini (FOTO)

A fine ottobre, si è svolta a Riccione presso il Playhall, la Coppa Italia ACSI.

Per la A.S.D. Fratellanza Zinolese hanno partecipato alla competizione il quartetto Stardust formato da Ginevra Gozzi, Matilde Ferrara, Aurora Scanavini e Irene Tassinari e allenato dai tecnici Debora Ferraioli e Paola Musso. Le ragazze, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, hanno interpretato la famosissima serie tv spagnola “La casa di Carta (la casa de papel)”. La loro coreografia inizia proprio con le parole del personaggio del Professore che spiega il piano ai suoi “alunni”: “Che cosa rapineremo? Rapineremo la Zecca di Stato”.

Le giovani atlete nella categoria promozionale Master Quartet hanno conquistato la medaglia d’oro.

Anche se in seguito all’emanazione del nuovo DPCM, è stata una delle ultime gare concessa agli sport di contatto, le pattinatrici della A.S.D. Fratellanza Zinolese hanno dimostrato la volontà di non arrendersi nonostante i tre mesi di stop forzato che hanno inciso sulla loro preparazione. Si torna a casa con il desiderio di riuscire a continuare lo sport che tanto amano, ovviamente sempre in sicurezza.