Calcio, Vado. Lo "sciamano" Francomacaro vede ulteriori passi in avanti: "Non è da tutti costruire 10 palle gol contro il Bra. Mister Tarabotto è la mente, noi le sue braccia armate"

E' un Vado in piena evoluzione quello visto ieri pomeriggio a Bra, con i rossoblu capaci di creare più di un grattacapo alla capolista nonostante il ko per 3-1.

Passi avanti confermati da mister Cristiano Francamacaro, in panchina al posto di Luca Tarabotto, complice la grande empatia riscontrata all'interno del club vadese.

Mister, prevale il rimpianto per non aver portato a casa punti, oppure la soddisfazione per la prova espressa?

"Siamo molto contenti per quanto prodotto, anche perchè siamo riusciti a compiere ulteriori passi in avanti rispetto alla vittoria di Varese sotto il profilo del gioco.

Siamo in grande crescita e aver costruito 10 palle gol tramite azioni pensate ed organizzate è per noi una bella soddisfazione. Poi è chiaro che bisogna trasformare il tutto in punti, ma i presupposti per farlo sono sicuramente incoraggianti. Mi spiace solo, arrivando dall'estero, vedere alcune situazioni ancora da "clava e pietra focaia": mi riferisco ad alcuni atteggiamenti da parte dei giocatori del Bra. Per me, che da giocatore ha fatto comunque della carica agonistica uno dei suoi punti di forza, non è calcio".

La cosa che più ha stupito, da Varese, è stato il cambio radicale per quanto concerne la proposta di gioco: da passaggi orizzontali e ritmi compassati a una verticalità ricercata con molta più insistenza, complice il passaggio al 4-3-1-2.

"Alla famiglia Tarabotto vanno riconosciuti grandi meriti per quello che hanno saputo costruire nel Vado, partendo dall'impiantistica, fino ad arrivare al Settore Giovanile, dove sono presenti davvero tanti tesserati laureati in scienze motorie. Il mister è una persona di pensiero fine, estremamente intelligente e proiettata nel futuro. Insieme a lui, a Daniele Laganaro, al ds Sonetti e al preparatore dei portieri, abbiamo saputo costruire un gruppo che lavora con grande empatia, emozione ed energia, ognuno dando il proprio contributo. E' stata una scelta ragionata e maturata, che ci sta dando i primi riscontri importanti. Il mister è la mente, noi siamo le sue braccia armate: è questa la forza del Vado".

A proposito di energie, si può pensare a qualche cambiamento in vista dela partita di domenica con la Caronnese?

"Mancano ancora due giorni per arrivare a sabato e a quel punto faremo le dovute considerazioni. Fortunatamente però siamo tornati da Bra senza particolari problemi".