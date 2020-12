Calcio, Asd Savona. Mercoledì prossimo sarà presentata in streaming la prima maglia della squadra biancoblu

LA pandemia di Covid-19 sta virtualizzando buona parte degli eventi in tutto il globo e così sarà anche per le presentazione della maglia del Savona FBC.

Gli Striscioni in questa prima fase di stagione sono scesi in campo con la maglia vista nel giorno della presentazione della partnership con Bmc, ma per conoscere la tradizionale casacca biancoblu bisognerà infatti attendere una sola settimana.

L'appuntamento è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 23 dicembre sui canali social, Facebook e Instagram, della società presieduta da Enzo Grenno.