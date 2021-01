Finale, nel fine settimana torna lo sport con la prima tappa del campionato regionale di arrampicata indoor

Fine settimana di sport a Finale Ligure il prossimo del 9 e 10 gennaio con la prima tappa del campionato ligure di boulding organizzata dall'associazione sportiva “SuPerGiù” con l'intento di selezionare i più forti atleti liguri per il Campionato Nazionale.



"Si sta cercando di salvare lo sport seguendo con attenzione tutti i protocolli richiesti per affrontare l’emergenza Covid. Il Coni chiede che gli atleti continuino la loro attività, fondamentale per la crescita dell'individuo e dello sport.

In questa disciplina, tra gli atleti liguri, ci sono state delle eccellenze e continuano a distinguersi forti atleti a livello nazionale. Finale Ligure, patria dell’arrampicata sportiva, continua ad emergere e a farsi pioniera per l'organizzazione di eventi legati a questa disciplina" spiegano dall'associazione.



Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi (Boulder, Lead e Speed saranno le tre specialità) non bisogna sospendere o demotivare i giovani atleti. E' per questo che, con mille attenzioni e accortezze, si è deciso di portare avanti il Campionato Ligure come richiesto dalla nostra Federazione.



La palestra di arrampicata “SuPerGiù”, ubicata nell’entroterra finalese, è oggi una piccola grande realtà, nonché una delle palestre di arrampicata più grandi della Liguria.



Il programma del week end è molto ricco, e prevede il seguente calendario: si partirà sabato 9 con le gare delle categorie U10-12-14 con orario 10.30-16.30 e si proseguirà domenica 10 con le categorie U16-18-20 con orario 10.00-16.45.



Ogni atleta avrà un orario di riferimento personale di accesso e di gara che troverà negli ordini di partenza consegnati in allegato digitale. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, il numero di presenze in palestra sarà contingentato ed è per questo motivo che la sala avrà un ingresso ed un'uscita indipendenti. Saranno inoltre presenti sul posto il medico e la croce verde di Finalborgo.