Calcio. Sanremese. UFFICIALE, è Matteo Andreoletti il nuovo allenatore dei matuziani

La Sanremese Calcio comunica che sarà Matteo Andreoletti il nuovo allenatore della prima squadra fino al termine della stagione 2020/21.

Nato ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo il 30 gennaio 1989, ex portiere di Lecco, Atalanta, Pro Patria e Verbano, Andreoletti ha intrapreso giovanissimo la carriera di allenatore a Lecco prima da preparatore dei portieri e poi da tecnico delle giovanili. Ha già al suo attivo oltre 150 panchine in D con il Seregno e l’Inveruno. Proprio con l’Inveruno, due stagioni fa, si è distinto come uno dei profili emergenti migliori della categoria, conducendo i gialloblù prima al quinto posto nella regular season e poi alla vittoria finale nei play off per la prima volta nella loro storia, superando in semifinale proprio la Sanremese di mister Lupo e in finale il Ligorna.

“Diamo il benvenuto a Sanremo a Matteo Andreoletti – dichiara Marco Del Gratta a nome della dirigenza biancoazzurra - siamo molto soddisfatti della scelta fatta. Sono stati giorni febbrili di incontri e trattative. Dopo le due sconfitte con Saluzzo e Sestri Levante abbiamo ritenuto che la squadra avesse bisogno di una scossa e per questo abbiamo deciso di sollevare dall’incarico mister Bifini. I ragazzi già con la Folgore hanno dimostrato di aver recepito il nostro messaggio, e in dieci per tutto il secondo tempo ci hanno messo grinta e cuore. Abbiamo contattato diversi profili ma la nostra scelta è ricaduta su Andreoletti che pensiamo sia il più adatto per la piazza di Sanremo. Lo abbiamo già affrontato da avversario due anni fa in campionato e nei play off quando era all’Inveruno e ci ha lasciato un ottimo ricordo. Ringraziamo la RS Management di Angelo Rea e Marco Manuzzi per la collaborazione nella chiusura della trattativa. Ma allo stesso modo voglio ringraziare anche tutti gli altri allenatori che abbiamo contattato, in primis Nicola Ascoli che aveva dato la disponibilità a tornare, e che per noi resta un ottimo tecnico e un amico della Sanremese”.