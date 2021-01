Vela. Luna Rossa è in finale di Prada Cup! L'alassino Pietro Sibello sale in cattedra e ora sarà sfida a Ineos

Lo sfidante italiano tornerà quindi in acqua contro Ineos per ambire alla qualificazione in Coppa America, ma al termine delle quattro regate contro American Magic, è emerso palese il salto di qualità all'interno del consorzio di patron Bertelli, anche grazie a una maggiore comunicazione del triangolo magico, composto dai due timonieri, Francesco Bruni e James Spithill, e dal randista alassino Pietro Sibello, a cui sono state consegnate le chiavi tattiche di Luna Rossa.