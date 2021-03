Calcio, Albenga. Un premio speciale per il giovane Alessio Gastaldi, dopo la battaglia più dura arriva l'allenamento con la Prima Squadra

Un premio speciale al termine di una dura battaglia. Il giovane Alessio Gastaldi, trascorso un biennio ricco di difficoltà, avrà modo di vivere una giornata da ricordare insieme ai propri beniamini.

Oggi, infatti, risponderà alla chiamata di mister Grandoni, per partecipare all'allenamento della Prima Squadra, tornata in campo in vista della ripresa del campionato di Eccellenza.

La nota del club:

"In un momento sicuramente complicato per tutti noi, dove le notizie tristi purtroppo non mancano, c’è una storia che siamo felici di raccontare.

Dopo due anni di battaglie e sacrifici, il nostro Alessio Gastaldi ha vinto la sua partita più difficile. Una vittoria che ci dà gioia e che ci permette di guardare al futuro con speranza ed entusiasmo.

Nella giornata odierna Alessio sarà la guest star dell’allenamento della Prima Squadra: mister Grandoni lo ha infatti convocato per una giornata speciale.

Caro Alessio, siamo davvero orgogliosi di te: complimenti campione!"