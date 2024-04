Tornei Estivi. La Savona Cup scalda i motori! Aperte le iscrizioni per la 7° edizione

La Savona Cup apre ufficialmente i battenti! Dopo mesi di lavoro il comitato organizzatore è lieto di annunciare che sono aperte le iscrizioni per la 7° edizione del torneo.

Confermatissima la formula su tre campi, oltre alle “Trincee” e il “Maracanà”, che saranno ancora protagonisti dopo l’ultima manifestazione, si aggiunge alla rassegna lo “Scaletti” di Lavagnola. Un cambiamento per migliorare quanto più la qualità degli impianti e per tornare a concentrare nella città della torretta l’intero programma di gare.

Il torneo, che si appoggia sempre al prezioso contributo della Libertas, grazie al Presidente del Centro Regionale Sportivo della Liguria Cav. Roberto Pizzorno, potrà contrare per questa edizione sul patrocinio del Comune di Savona e del CONI, due importanti attestati che confermano come la Savona Cup stia crescendo anno dopo anno.

E’ stato fissato per 24 il numero massimo di squadre, che verranno suddivise in 3 gironi. La prima gara verrà disputata il 3 giugno, mentre la giornata delle finali è stata fissata per il 13 luglio.

Per info e chiarimenti sul torneo basterà contattare Giacomo Conterno (+39 347 253 7005) e Gabriele Siri (+39 328 548 3017), non mancate!