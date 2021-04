Calcio femminile. L'Albenga centra la seconda vittoria di fila, la squadra di Carle, batte 3-2 la Genova Calcio (LA VIDEO SINTESI)

Ancora una vittoria per l’Albenga di mister Maurizio Carle, che si ripete dopo la bella vittoria in trasferta della settimana precedente. Nel campo amico dell’Annibale Riva, le ragazze ingaune superano una buona Genova Calcio per 3-2, aggiudicandosi così i tre punti in palio, in una partita dove entrambe le formazioni non si sono risparmiate in determinazione ed agonismo.

Un’ottima prova per la squadra femminile dell’Albenga, a testimonianza della continua crescita tecnico-atletica delle ragazze che consente di guardare al futuro con fiducia.

Prossimo appuntamento domenica 2 maggio contro la squadra del Genoa Sq B, con inizio alle ore 16 presso lo stadio “25 Aprile” di via Gualco 3 a Genova.

ALBENGA: 1 Tonietta, 2 Gerini, 3 Isoleri, 4 Herman, 5 Tacchi, 6 Cicero, 7 Percaccio, 8 Shklyarska, 9 Massone, 10 Giusto, 11 Razzaio – A disposizione: 12 Costa, 13 Beviacqua, 14 Bonciolini, 15 Andreis, 16 Lanzetti, 17 De Leo, 18 Masetta, 19 Vicinanza, 20 Casciano – All.: Maurizio Carle

GENOVA CALCIO: 1 Bisanti, 2 Rossato, 3 Carrea, 4 Guerrini, 5 Battaglia, 6 Fredini, 7 Pittaliga, 8 Mavillonio, 9 Reoetto, 10 Stoppani, 11 Casciello – A dispisizione: 13 Medici, 14 Pertica, 16 Porro, 17 Disomma, 18 Grattarola – All.: Paolo Pistone

Arbitro: Luca Magaglio della sezione di Imperia

Reti: 30′ pt Repetto (G) – 37′ pt Stoppani (G) – 38′ pt Giusto (A) – 7′ st Herman (A) – 22′ st Lanzetti