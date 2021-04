Calcio. E' vigilia di Vado - Varese. Rossi carica i lombardi in vista del match salvezza: "Servono fatti, non parole"

Partita di importanza vitale domani per il Varese a Vado contro i liguri lanciatissimi e in grande rimonta: i biancorossi non dovranno farsi staccare al terzultimo gradino della classifica da una squadra che è il principale avversario diretto per la salvezza, in attesa del cambio delle regole sulle retrocessioni (le ultimissime indiscrezioni ne danno per possibili solo due dirette oppure tre, con un unico playout tra terzultima e quartultima, a meno che il distacco tra queste sia superiore ai sette punti: in quel caso andrebbe in Eccellenza direttamente la terzultima. La decisione arriverà probabilmente entro la fine di settimana prossima).



Nessuna conferenza stampa pre partita del tecnico Ezio Rossi (è la prima volta che accade in stagione). Nel comunicato stampa della vigilia il tecnico utilizza solo poche parole e anche queste testimoniano il momento biancorosso dopo due sconfitte con infortuni e squalifiche a raffica: «Questo è il momento della stagione dove contano solo i fatti e non le parole - commenta Rossi - Bisogna fare bene tutti assieme per svoltare e raggiungere l’obiettivo per il quale tutti stiamo lavorando».

Si gioca domani alle 15 al “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure contro un'avversaria che, con i suoi 23 punti in classifica, condivide il quartultimo posto con il Varese ed è attualmente in vantaggio in un ipotetico arrivo a pari punti in virtù della vittoria per 2-0 al Franco Ossola nel girone di andata.

Il Varese recupera gli squalificati Mapelli e Romeo mentre non dovrebbe disporre di Ebagua e Disabato, entrambi espulsi tre giorni fa e in attesa del comunicato ufficiale con le sanzioni, che si aggiungerebbero agli assenti per infortunio Giugno, Marcaletti, Repossi, Sow, Gazo, Rinaldi e Mamah.