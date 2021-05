Calcio, Albenga. Un punto a Finale per il passaggio del turno. Figone: "Gara difficile, la vittoria con il Varazze è dedicata alla famiglia Colla"

La vittoria con il Varazze ha rappresentato un passo in avanti fondamentale per avvicinare il passaggio ai quarti di finale per l'Albenga.

Con il 2-1 sui nerazzurri basterà raccogliere verosimilmente un punto nei prossimi due incontri per conquistare il pass, anche, come conferma Pier Francesco Figone, il prossimo match con la capolista Finale non si conferma dei più agevoli:

“Era importante vincere, questi tre punti li dedichiamo alla famiglia Colla che sta vivendo un momento difficile”. Questa la dedica dopo la morte di Graziella Colla, sorella del patron bianconero da parte di uno degli elementi dal maggior rendimento.

“Con il Finale ci aspetta una partita difficile – ha dichiarato Figone – loro sono una squadra tosta, proveremo a fare il massimo”.