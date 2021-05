Calcio, Eccellenza. Il girone A potrebbe sancire tutti i propri verdetti già domani

Finale e Cairese possono godersi 180 minuti in relativa tranquillità: il pass per i quarti di finale è già stato staccato e i tecnici Buttu e Benzi avranno modo di valutare nel migliore dei modi come gestire le forze e quali elementi eventualmente sfruttare nell'arco dei prossimi 180 minuti.

Il parco delle squadre qualificate potrebbe però completarsi già domani pomeriggio, a patto che si verifichino alcune condizioni.

Le due squadre al momento maggiormente indiziate per passare il turno, per chiari ragioni di classifica, sono l'Albenga e la Genova Calcio: se domani infatti entrambe dovessero almeno pareggiare le loro rispettive partite con Finale e Pietra Ligure, ecco che anche loro, con 90 minuti di anticipo, guadagnerebbero la fase finale del campionato.

Un'eventualità su cui non punta ovviamente il Campomorone, che spera in un passo falso delle squadre di Grandoni e Maisano per rimanere in corsa fino all'ultima giornata.

Una possibilità, seppur remota, di passaggio del turno, l'ha ancora il Pietra Ligure, a a patto però di vincere i prossimi due incontri con Genova Calcio e lo stesso Campomorone.