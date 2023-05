Rari Nantes Savona, il vicepresidente Gervasio rilancia la sfida: "Pronti a cogliere nuove occasioni per migliorare la squadra"

"Loro hanno giocato al top, noi non altrettanto, li abbiamo lasciati andare via nel primo tempo e poi è stato tutto complicato". Giuseppe Gervasio, vicepresidente e direttore sportivo della Rari Nantes Savona, analizza così la sconfitta dei biancorossi nella finale di Len Euro Cup contro il Vasas.

" Questo capitale che abbiamo costruito è solo da migliorare, questa deve essere una base di partenza e non di arrivo - continua il vicepresidente biancorosso - Chiaro che abbiamo di fronte avversari forti e un compito importante da svolgere. Però se troviamo gli aiuti corretti, la Rari ha sempre dimostrato che nel momento in cui c'è da cogliere un'occasione è pronta a farlo: lo ha fatto nella sua storia può farlo di nuovo oggi ".

La Rari Nantes Savona è dunque pronta a rilanciare la sfida: "Abbandonare non è mai il nostro motto - evidenzia infine Gervasio - abbiamo sempre cercato anche nei momenti più difficili di costruire, a maggior ragione oggi dove si intravvede un interesse, un entusiasmo che era latente da tempo: questo è di sprone per la società, per i giocatori e per tutto l'ambiente. Proveremo a rilanciare ulteriormente e a fare una squadra ancora migliore".