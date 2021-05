Pallapugno: l'elenco e gli orari di tutte le partite fino al 6 giugno, i match serali anticipati alle 20:00

A seguito della riunione informativa sul nuovo Protocollo emergenza Covid-19, per la presenza dei tifosi negli sferisteri a partire dal 1° giugno, tutte le partite serali fino 6 giugno saranno anticipate alle 20, anche in virtù del coprifuoco previsto alle 23. Ecco il programma degli incontri di Serie A Banca d'Alba-Egea, Serie B, C1 e C2.



SERIE A BANCA D'ALBA-EGEA - Quarta giornata

Martedì 1° giugno ore 20

a Mondovì: Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Barbero Virtus Langhe

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Acqua San Bernardo Subalcuneo

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Roero Isolamenti Canalese

Mercoledì 2 giugno ore 16

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze

Mercoledì 2 giugno ore 20

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Marchisio Nocciole Cortemilia

Quinta giornata

Venerdì 4 giugno ore 20

a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Augusto Manzo

a Dogliani: Barbero Virtus Langhe-Tealdo Scotta Alta Langa

5 giugno ore 16

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia

6 giugno ore 16

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Olio Roi Imperiese

6 giugno ore 20

a Mondovì: Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Pallapugno Albeisa



SERIE B GIRONE A - Prima giornata

Martedì 1 giugno ore 20

a Monticello d'Alba: Monticellese-Scotta Centro Incontri

Venerdì 4 giugno ore 20

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Morando Neivese

Lunedì 7 giugno ore 20.30

a Ricca: Ricca-Benese

GIRONE B - Prima giornata

Venerdì 4 giugno ore 20

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo San Biagio

5 giugno ore 20

ad Andora: Don Dagnino-Pieve di Teco

Riposa: Srt Progetti Ceva



SERIE C1 GIRONE A - Prima giornata

5 giugno ore 15

a Gottasecca: Gottasecca-Amici del Castello

5 giugno ore 15.30

a Bormida: Sommariva Bormidese-Cortemilia

Riposa: Imperiese

GIRONE B - Prima giornata

Giovedì 3 giugno ore 20

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Canalese

5 giugno ore 20

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Castiati Assicurazioni Castagnole

Riposa: Bubbio



SERIE C2 GIRONE A - Prima giornata

Giovedì 3 giugno ore 20

a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Subalcuneo

Venerdì 4 giugno ore 20

a Peveragno: Peveragno-Pro Paschese

5 giugno ore 20

a Caraglio: Caraglio-Merlese

GIRONE B - Prima giornata

Giovedì 3 giugno ore 20

a Ricca: Ricca B Lequio-Ricca A

Venerdì 4 giugno ore 20

a Cortemilia: Cortemilia-Gottasecca

Venerdì 4 giugno ore 20

a Neive: Neivese-Augusto Manzo

GIRONE C - Prima giornata

6 giugno ore 15.30

a Bormida: Bormidese-San Leonardo

6 giugno ore 16

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese

6 giugno ore 20

a Ceva: Ceva-Don Dagnino