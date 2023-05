Pallanuoto, la Rari Nantes Savona riparte dal Quinto: alle 19 gara 1 dei Play Off per l'Europa

Voltare pagina dopo Budapest con l'obiettivo di qualificarsi per le sfide europee della prossima stagione. LaBPER Rari Nantes Savona torna in vasca stasera alla "Zanelli" contro l’Iren Genova Quinto nell’incontro valevole per la 1^ giornata delle Semifinali Play Off 5°/8° posto (che stabiliranno i piazzamenti alle coppe continentali) del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2022/2023.

L'appuntamento è fissato alle ore 19.00, l’incontro sarà diretto dagli arbitri Stefano Pinato e Marco Piano, entrambi di Genova. Il Delegato Fin sarà Enzo Carannante di Torino.

A una settimana dalla finale di Len Euro Cup persa con il Vasas, i biancorossi di Alberto Angelini sono chiamati ad una prova in grado di concretizzare sin dalla gara odierna quella che è la volontà espressa dai senatori della squadra (Nicosia e Bruni su tutti) nell'immediato post partita alla Komjádi: vincere gli spareggi per tornare a vivere l'atmosfera delle competizioni europee.

Alla "Zanelli", complice il rinnovato entusiasmo che ha fatto seguito alla cavalcata in Europa, si attende una buona affluenza di pubblico. I biglietti sono a disposizione al costo di euro 8,00 (nei Play Off non è più valido l’abbonamento alla Regular Season). L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.