Calcio. L'annuncio del presidente Ivaldi: "La nuova stagione partirà regolarmente a fine agosto, iscrizioni aperte dai primi giorni di luglio"

Prima del sorteggio delle semifinali di Eccellenza, il presidente Giulio Ivaldi ha confermato alcune novità importanti relative alla stagione in corso e alla prossima.

Per le società che sono scese in campo sono stati confermati i fondi per la copertura delle spese sanitarie, inoltre le spese assicurative relative agli atleti under 23 saranno azzerate (dimezzate per gli atleti over 23).

La LND ha inoltre deliberato un contributo, per le società che sono ripartite, atto a comepensare le spese di iscrizione.

Entro la prima decade di luglio verranno invece aperte le iscrizioni per aderire alla stagione sportiva 2021/2022, con il via agli incontri ufficiali a partire dalla fine di agosto.