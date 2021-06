Calcio, Torna anche in Serie D il pubblico. Trasferta però vietata a Casale per i sostenitori del Vado

Il primo giugno è finalmente arrivato e, di conseguenza, anche per il pubblico a tornare ad affollare gli impianti sportivi.

Tenendo conto delle misure del caso, distanziamento, mascherina e il limite d'accesso al 25% della capienza, senza sforare le mille presenze, tutti gli appassionati potranno godersi nuovamente gli incontri dei propri bieniamini.

In Serie D, ad esempio, cancelli aperti al "Palli" di Casale, ma non per i sostenitori del Vado. "Per motivi di ordine pubblico è inibito l’accesso all’impianto alla tifoseria ospite", si legge nel comunicato del sodalizio bianconero.

Per i tifosi di casa il tagliando dovrà essere necessariamente acquistato in prevendita: tribuna coperta numerata Euro 10.00 (entrata da via Bruno Buozzi). Gradinata scoperta numerata Euro 8.00 (entrata da Via Umberto Caligaris) Ingresso gratuito per Under 14.