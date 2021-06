Premio Geddo 2021. Matteo Bassetti ringrazia l'AIA di Albenga: "Un riconoscimento per tutti gli operatori sanitari"

Non si sono fatti attendere i ringraziamenti del Dottor Matteo Bassetti, dopo la consegna nelle scorse ore del Premio Geddo, l'ormai tradizionale evento organizzato dalla Sezione AIA di Albenga.

Bassetti, iscritto alla sezione AIA di Genova da ormai 35 anni, ha voluto dividere il riconoscimento con tutti gli operatori sanitari, in prima linea contro la pandemia.

Si tratta di un premio molto ambito che va in genere a chi nel mondo arbitrale si è maggiormente distinto sul campo nella stagione sportiva. Per l’anno 2021 la sezione di Albenga ha voluto premiare con questo riconoscimento speciale non solo il sottoscritto, ma tutti i sanitari che hanno operato con spirito di abnegazione nel sistema sanitario italiano per affrontare la pandemia. Sono stato contento di ricevere questo premio e soprattutto sono orgoglioso di appartenere alla Associazione Italiana Arbitri dal 1986, sempre nella sezione AIA di Genova.