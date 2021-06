Albenga, via alle vaccinazioni al Palamarco. Tomatis: "Allo studio soluzioni per le società sportive"

Dopo una breve pausa di pochi giorni, Albenga è tornata ad avere il suo hub vaccinale per la somministrazione dei sieri Pfizer BioNTech e Moderna.

Lo scorso 2 giugno si era infatti svolto l'ultimo ciclo di somministrazioni nella tensostruttura di Campolau, che col sopraggiungere dell'estate non era più luogo idoneo, a causa delle temperature crescenti, né per la conservazione dei vaccini né tantomeno per i pazienti.

Stamattina così il personale di Asl si è rimesso al lavoro nella struttura del Palamarco, dopo che si è concluso regolarmente nel corso del weekend il trasferimento dall’adiacente tensostruttura, permettendo così di non interrompere il servizio neppure per un giorno ed evitare disagi agli utenti.

“La scelta che abbiamo operato con l’ASL ha permesso di non interrompere il ciclo delle vaccinazioni - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - di mantenere inalterati gli appuntamenti e di non modificare la destinazione degli utenti essendo le due strutture adiacenti”.

Il primo cittadino si è recato presso l’hub vaccinale insieme all’assessore Pelosi per verificare la situazione incontrando i cittadini che si stavano vaccinando e gli operatori. Tutti hanno voluto manifestare la propria soddisfazione per la sede confortevole e di facile accessibilità.

“L’hub di Albenga grazie alla professionalità e alla disponibilità del personale medico e paramedico è un vero e proprio orgoglio per la nostre città e per il comprensorio” aggiunge Tomatis.

“La scelta di spostare l’hub nel Palamarco inevitabilmente comporta un disagio alle associazioni sportive - continua il sindaco - ma siamo certi che comprenderanno l’importanza di mantenere il punto vaccinale ad Albenga e garantire questo importante servizio a tutto il comprensorio. Naturalmente - conclude però - ci stiamo già muovendo per trovare la soluzione più idonea per ciascuno e ridistribuire gli spazi in modo da soddisfare tutte le esigenze”.