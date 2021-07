Andora, dal porto all'entroterra pedalando: alla Marina arrivano le biciclette a pedalata assistita

Dal porto verso l'entroterra, alla scoperta dei borghi o delle aziende agricole andoresi.

È un invito a scoprire il territorio, muovendosi con mezzi green, il nuovo servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita proposto nel porto di Andora.

"È un servizio che si sposa con la nostra visione del porto turistico - ha spiegato Silvia Garassino, amministratore delegato dell'A.M.A., l'azienda pubblica del comune di Andora che gestisce un porto, il solarium e la spiaggia libera attrezzata e la Farmacia Comunale - Un approdo integrato con la comunità e con il territorio".

"Queste nuove bici a pedalata assistita, danno la possibilità a chi intende noleggiarle, di raggiungere agevolmente anche l’entroterra, per conoscere tutto quello che viene offerto dal nostro comprensorio, la ristorazione, le nostre aziende agricole, i borghi storici e quant’altro di bello si può trovare a pochi chilometri dal porto".

"Sappiamo che Andora ha una vocazione fortissima per l’outdoor e questo è un nostro modo per partecipare ancora di più a questa vocazione mantenendo l’attenzione per l’ambiente che ovviamente è sempre nel nostro DNA. A breve - ha annunciato Silvia Garassino - verranno installate in porto anche delle colonnine apposite per la ricarica sia delle bici che delle auto con energia proveniente da fonti sostenibili".