Pattinaggio artistico: pollice alto per gli atleti savonesi ai Campionati Nazionali Libertas di Celle Ligure

Dopo cinque intensi giorni è calato il sipario, a Celle Ligure, sul Campionato Nazionale Libertas di Pattinaggio Artistico a rotelle organizzato dal Centro Regionale Libertas Liguria in collaborazione con la Asd Erika pattinaggio Masone. 516 atleti in rappresentanza di 28 società affiliate alla Libertas, si sono sfidate per conquistare lo scudetto tricolore. Bene le società savonesi che han fatto incetta di medaglie anche nelle ultime gare in programma. Nel master 2 argento per Kendra Regis (Skating Club Andora), mentre nel Libertas master 4 successo per Daria Dall’Erba (Skating Fly Andora) davanti a Carola Giuliana (Roller Team Alassio). Nello starter 0, un oro ed un argento per il Pattinaggio Celle grazie a Giorgia D’Agostinis (prima) e Ginevra Fagioli (seconda), mentre nello starter 1 sul gradino più alto del podio è salita Isabel Mal Vilia del Pattinaggio Albenga allenata dalle sorelle Claudia e Giulia Bertolone. Nello starter 2, medaglia d’ argento per Anna Goslino della Fratellanza Zinolese, guidata da Debora Ferraioli. Nello starter 3 successo per Leonardo La Masa del Pattinaggio Celle, mentre tre le femmine successo per Anna Piccardi dello Skating Club Cairo allenata da Linda Lagorio. Nei master 1 maschi oro per Giulio Casazza, mentre nei master 3 la vittoria è andata al fratello Pietro Casazza. Argento e bronzo per la Fratellanza Zinolese allenata da Debora Ferraioli grazie ai podi di Isabella Paganelli e Elisa Arecco. Argento ancora per la Fratellanza grazie al secondo posto di Vittoria Berruti in Evolution B2. Nel master Gs 1 successo per Nicole Ravera del Celle, mentre negli Allievi Regionali B argento per la cellese Giulia Ballocco allenata da Agnese Secci. Nella gara Cadetti sul gradino del podio è salita Siria Zito (Roller Alassio), mentre nella Divisione Nazionale A, argento e bronzo ancora per la Roller Alassio grazie a Giulia Capponi (seconda) e Caterina Siccardi (terza). Nei master B2 bronzo per Matilda Vallarino della Sms Generale, mentre nei Master G3 sul gradino più alto del podio è salita Giulia Gaglione dello Skating Club Cairo guidato da Linda Lagorio. In D2 terzo posto per Giada Fenoglio della Zinolese imitata dalla compagna di team Barbara Toscano nella gara vinta da Sofia De Lucis della Sms Generale davanti alla compagna Anna Pelizzari.