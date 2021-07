Domani la Granfondo Sanremo-Sanremo, le iscrizioni sono ancora aperte

Sono previste oggi le ultime iscrizioni alla Granfondo Sanremo-Sanremo 'La Classicissima' in programma domani.

Dalle 10 alle 19 sarà infatti ancora possibile assicurarsi un pettorale, presso il desk allestito nella palestra nei giardini di Villa Ormond. Al momento si sono già iscritti 260 ciclisti, provenienti da diverse regioni italiane oltre che da Olanda, Inghilterra e Francia.

La 'Classicissima' Sanremo-Sanremo, per un totale di 100 chilometri, è una Granfondo che si snoda per le strade delle più belle località della provincia di Imperia. La partenza sarà alle 9 sul lungomare Trento Trieste di Sanremo. La gara proseguirà poi sulla statale Aurelia, costeggiando il mare ed arrivando nel capoluogo Imperia, da dove si salirà verso la val Prino ed altre località dell’entroterra. Ridiscesi a San Lorenzo al Mare, i ciclisti saranno impegnati nelle ultime salite: Cipressa, Pompeiana, ed infine il leggendario Poggio dove è previsto il traguardo. Il centro logistico, per la cerimonia di premiazione (prevista alle ore 14:30) ed il pasta party, sarà la parte bassa dei giardini di Villa Ormond. L’organizzazione è a cura dell’UC Sanremo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.classicissima.it. La Granfondo Sanremo-Sanremo 'La Classicissima' è anche su Facebook e su Instagram.