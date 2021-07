Pattinaggio artistico: il Roller Fest porta due ori, un argento e un bronzo alla Fratellanza Zinolese

Si è conclusa, per la A.S.D. Fratellanza Zinolese, società di pattinaggio artistico, l’esperienza al UISP ROLLER FEST 2021 (Campionato Nazionale UISP a Calderara di Reno - BO).

La società savonese torna a casa con grandi risultati: 2 MEDAGLIE D’ORO conquistate rispettivamente da Rachele Del Bene (2009) nella categoria Allievi Giovani e da Matilde Negro (2007) nella categoria Juniores Giovani. La MEDAGLIA D’ARGENTO di combinata è stata raggiunta dalla compagna di squadra Aurora Nicole Di Franco (2008) nella specialità della solo dance categoria Allievi Nazionali Plus (Aurora si classifica 1° nel libero e 11° su 47 nelle danze obbligatorie). Ancora per la solo dance: BRONZO per Ilenia Damele, sempre di combinata, ovvero la somma dei punteggi tra danze e libero, nella categoria Dance A Plus (Ilenia ottiene la 3° posizione del libero e 28° su 44 delle danze obbligatorie).

Ottime posizioni anche per le categorie giovanili: Rebecca Manfrino (2013) alla sua prima esperienza in campo nazionale si classifica 6° nella categoria Novizi Giovani; Carlotta Cattardico (2012) 6° nella categoria Novizi Uisp; invece per la categoria Piccoli Azzurri Greta Cameirana e Barbara Pileri (entrambe classe 2011) si classificano rispettivamente 19° e 25° su 43 atlete.

La società si complimenta con tutte le atlete per gli ottimi risultati ottenuti.