Ginnastica: il Comitato FGI Liguria fa il tifo per le gemelle D'Amato e ringrazia la Società Andrea Doria

Alla vigilia dell’appuntamento olimpico di Tokyo, il presidente regionale della Federazione Ginnastica d’Italia Pino Raiola scrive una lettera aperta per manifestare la vicinanza dell’intero Comitato alle gemelle Alice e Asia d’Amato, pronte a esordire domenica prossima con la Nazionale di artistica a meno di due anni di distanza dalla conquista della medaglia di bronzo ai Mondiali di Stoccarda, e per esprimere il ringraziamento alla società Andrea Doria per la crescita delle ginnaste genovesi, ora tesserate per le Fiamme Oro e da sei anni in allenamento presso il Centro Federale di Brescia.

“Siamo ormai prossimi all'apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ancora una volta la Liguria festeggia i numerosi atleti che partono per questa grande avventura sportiva in rappresentanza dell'Italia tramite la Federazione di appartenenza. Ne esaltiamo le specialità sportive, i record, i titoli conquistati ma troppo spesso ci dimentichiamo di citare e ringraziare le loro Società Sportive di appartenenza e l'importante ruolo svolto nel loro percorso agonistico.

Sappiamo quanto sia difficile per le Società Sportive condurre i loro settori agonistici, conosciamo i costi e le difficoltà per mettere a disposizione attrezzature e impianti che l'alta specializzazione richiede e quindi ben vengano i Centri Federali i tesseramenti con le varie Armi Militari e gli sponsor a supporto delle Federazioni Sportive ma sarebbe un grave errore non ringraziare e non evidenziare il lavoro che le Società Sportive svolgono sul territorio per far crescere i talenti sportivi.

Domenica scorsa sono partite da Roma per Tokyo le due gemelle Asia e Alice D'Amato in quota alla Federazione Ginnastica d'Italia ma con un percorso e un attaccamento alle loro origini molto forte e legato alla loro storica Società di appartenenza con dirigenti e tecnici che mai hanno smesso di aiutare e tifare per loro.

Voglio quindi ringraziare pubblicamente, anche a nome della mia Federazione Sportiva, la Società "ANDREA DORIA" di Genova per quanto ha fatto e per quanto è stata determinante nel garantire all'Italia la presenza a Tokyo di due giovani e bravissime ginnaste Liguri”.