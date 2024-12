Calcio, Vado. Il sesto sigillo consecutivo arriva a Lavagna, uno scatenato Vita regala l'anticipo ai rossoblu

Partita intensa e ricca di emozioni quella andata in scena tra Lavagnese e Vado, con i rossoblù che si impongono per 2-1 grazie alla doppietta di un ispirato Vita.

La prima occasione arriva già al 6’ con Gabelli, che costringe Bellocci a un grande intervento per deviare in angolo. La Lavagnese preme nei minuti iniziali, con Mutton che all’8’ sfiora il vantaggio, ma il suo tiro termina sull’esterno della rete. Il Vado al 22' perde mister Cottafava, espulso per proteste dal direttore di gara, Graziano della sezione di Rossano.

I padroni di casa spingono: al 25’ Mutton, su calcio d’angolo battuto da Mazza, svetta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa non centra lo specchio della porta.

Il Vado passa in vantaggio al 37’, grazie a una prodezza di Vita: il numero 9 rossoblù scarica un destro potente da fuori area che si infila sotto l’incrocio dei pali, lasciando Raspa immobile.

La ripresa si apre con un altro colpo di scena: subito il Vado Vado raddoppia. Un errore in fase di impostazione della Lavagnese consente ad Alfiero di concludere a rete, Raspa respinge ma Vita è lesto a insaccare il tap-in.

La Lavagnese tenta di reagire: al 51’ Mazza prova su punizione ma trova ancora una volta Bellocci pronto. Nonostante la pressione offensiva, gli uomini di Roselli non riescono a concretizzare, con Mutton e Masini che mancano di precisione nelle occasioni create.

L’espulsione di Lupinacci al 81’ per proteste sembra spegnere le speranze della Lavagnese, ma nei minuti di recupero arriva l’ultimo sussulto: al 92’ Banfi, subentrato nella ripresa, accorcia le distanze con un preciso diagonale su assist di Marianelli.

Il Vado ottiene così la sesta vittoria consecutiva, portandosi a -2 dalla vetta in attesa del match tra Bra e Borgaro di domani pomeriggio

TABELLINO

Lavagnese - Vado 1-2

Marcatori: 37’ Vita (V), 46’ Vita (V), 92’ Banfi (L)

LAVAGNESE: Raspa, Ghigliotti, Masini, Gabelli, Lombardi (29' st Marianelli), Mutton, Lupinacci, Oneto (10' st Puntoriere), Berardi, Attuoni, Mazza (22' st Banfi).

A disposizione: Gragnoli, Garibotto, Balan, Pastorino, Garbarino, Di Giosia.

Allenatore: Roselli.

VADO: Bellocci, Pisanu, Monteverde, Montesano, Capra (47' st Gagliardi), Bussaglia (35' st Ndianefo), Alfiero (46' st Donaggio), Vita (42' st Lora), Abonckelet, Cottarelli, Corsa (35' st Venneri).

A disposizione: Sattanino, Mameli, Michelucci, Casazza.

Allenatore: Cottafava.