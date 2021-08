Il nome di Mirko Antonelli era stato tra i primi a filtrare, a ridosso del'estate, tra le indiscrezioni riguardanti la San Francesco Loano.

Ciò però non toglie l'importanza del colpo messo a segno dai rossoblu, pronti ad avere nel cuore della mediana un elemento dotato di qualità tecnica, visione e tempi di gioco, fattori pronti a far la differenza in ogni campionato, ma ancora di più in Seconda Categoria.

L'ufficialità dell'ingaggio del regista classe 1985 è arrivata nel corso della mattinata.