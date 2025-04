Calcio, Promozione. Finale, buona la prima per mister Delfino: Argentina Arma ko 4-0

FINALE-ARGENTINA ARMA 4-0 (5' Dagnino, 23' Halaj, 37' Trevisano, 87' Mallarino)

45' finisce qui, senza recupero. Il Finale conquista 3 punti fondamentali in chiave play-out con una vittoria che condanna matematicamente l'Argentina Arma.

43' POKER FINALE! Colpo di testa di Mallarino sul cross dalla bandierina di G. Brollo.

41' lavora bene il pallone Mallarino sulla sinistra liberando un cross su cui però è più lesto di tutti Ventrice in uscita bassa.

36' conciliabolo tra i giocatori dell'Argentina e l'arbitro dopo un contrasto nella trequarti rossonera, si riprende con la palla scodellata dal signor Fraticelli.

34' buona chance per arrotondare ulteriormente per Halaj, colpo di testa troppo debole però.

32' non ce la fa Palumbo che deve lasciare il campo. Al suo posto Mallarino.

27' trascorrono i minuti, Argentina che ci prova in ogni modo a ridurre lo svantaggio ma per ora ad avere la meglio è la retroguardia casalinga.

22' prova su punizione ancora l'Argentina, palla in area di Miceli respinta dalla difesa giallorossa.

20' esaurisce le sostituzioni la squadra ospite con Orengo per Verrando. Nel Finale Vittorio Brollo al posto dell'ammonito Taku.

17' cambia ancora sull'esterno mister Delfino: Gabriele Brollo entra al posto di Trevisano.

15' c'è davvero poco da raccontare in questi minuti.

13' quarta sostituzione per l'Argentina: Urriola esce, dentro Caffi.

8' nel Finale Palumbo prende il posto di Cafarotti.

7' punizione invitante per Mamone, il destro del difensore armese è alto non di molto.

5' ci prova Capozucca e l'occasione sarebbe anche buona, ma l'attaccante scivola al momento della conclusione.

2' cambia subito anche mister Delfino con Nazarenko che prende il posto di Belvedere.

1' si riparte con tre cambi per la formazione ospite: dentro Capozucca, Fortin e Muccio; fuori Daddi, Ginatta e Basso.

SECONDO TEMPO



45' finisce qui senza recupero. Finale avanti meritatamente, Argentina che non è riuscita finora a trovare chiavi giuste per impensierire la retroguardia avversaria.

44' uscita al limite di Scalvini, travolto Basso ma per il direttore di gara non c'è nulla.

40' nonostante il triplice vantaggio è sempre il Finale a condurre il ritmo del gioco e a far possesso palla.

37' TRIS FINALE! Azione da manuale dell'attacco giallorosso: Halaj imbeccato da Trevisano trova la parata di Ventrice; sulla respinta arriva Trevisano che appoggia in rete.

34' prova a imbastire un'azione manovrata la formazione rossonera, il Finale si chiude nella propria area e riesce a liberare conquistandosi anche una punzione.

31' fondamentale l'anticipo di testa di Mamone per Ventrice a tagliare fuori l'inserimento di Cafarotti.

28' si accendono gli animi in campo, parole tra Belvedere e Daddi, col finalese che viene ammonito così come Taku.

23' RADDOPPIO FINALE! Halaj si inserisce sulla traiettoria del retropassaggio di Orlando, evita Ventrice e stavolta non sbaglia.

18' conferma il 4-3-3 visto nelle ultime uscite mister Delfino per i suoi. Fase di partita

15' proteste dalla panchina ospite, espulso un dirigente.

12' angolo anche per l'Argentina, Daddi prova la conclusione ma trova il muro di Halaj.

10' occasionissima per il raddoppio con Halaj lanciato in contropiede che la calcia addosso a Ventrice.

6' prima parata per Scalvini che si oppone al diagonale di Basso. Poi il direttore di gara fischio un fallo in attacco.

5' FINALE IN VANTAGGIO! Dalla battuta del corner la palla rimbalza tra le maglie della difesa imperiese, arriva la stoccata vincente di Dagnino.

5' conquista il primo calcio la quadra di casa dopo un avvio ad alti giri di motore.

1' padroni di casa in tenuta bianca, ospiti con la tradizionale divisa rossonera. Si parte!

PRIMO TEMPO

FINALE (4-3-3): Scalvini; Caligaris, Arzarello, Pastorino, Taku; Belvedere, Bertozzi, Dagnino; Cafarotti, Halaj, Trevisano.

A disposizione: Martinetti; Bertorello, G. Brollo, V. Brollo, Mallarino, Marangi, Nazarenko, Palumbo, Risso.

Allenatore: G. Delfino

ARGENTINA ARMA (4-2-3-1): Ventrice; Amoretti, Orlando, Miceli, Mamone; Ginatta, Oddone; Verrando, Urriola, Basso; Daddi.

A disposizione: Caffi, Muccio, Iezzi, Dito, Orengo, Guastamacchia, Martini, Fortin, Capozucca.

Allenatore: D. Capozuca (Biffi squalificato)

Arbitro: Fraticelli di Genova

Assistenti: Bordone - Doci

Vale già quasi un play-out, perché non fare punti metterebbe a serio rischio la possibilità di disputare quelli veri e propri, la sfida tra Finale e Argentina Arma.

Il ko esterno di Albenga col Pontelungo, dopo quello casalingo col San Cipriano, ha riportato ancora la squadra di casa al penultimo posto (in coabitazione col Cella) e al ritorno in panchina di Giancarlo Delfino, al suo riesordio giallorsso con tre partite a disposizione per tentare il quasi miracolo. Ed è all'incirca lo stesso obbiettivo degli ospiti, con nove punti ancora a disposizione per tentare un aggancio al treno spareggi che avrebbe il sapore dell'impresa.

Queste le scelte dei due tecnici, condizionate da ambo le parti da assenze pesanti, come quella di Stamilla per gli ospiti e quelle ormai croniche in casa finalese.