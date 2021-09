Sono stati sufficienti poco più di 40 minuti a Marco Carparelli per realizzare la propria tripletta e "portarsi a casa", come da tradizione inglese, il pallone di Veloce - Soccer Borghetto.

Le tre reti messe a segno al Levratto permetteranno infatti al Soccer di essere ancora in corsa per il passaggio del turno, in attesa del match decisivo contro il Legino in programma domenica prossima.