Calcio, Eccellenza: Cairese di misura sull'Alassio FC, al "Ferrando" i gialloblu vincono 2-1 e centrano il secondo successo di fila

ALASSIO FC - CAIRESE 1-2 (14' Cordano aut., 50' Gargano, 73' Pastorino rig.)

Finisce qui l'anticipo della 3^ giornata di Eccellenza: vittoria della Cairese per 2-1 sul campo dell'Alassio, decisivo il rigore di Pastorino al 73' dopo l'autogol di Cordano nel primo tempo e il momentaneo pareggio di Gargano a inizio ripresa

92' Berretta di testa vicino al 3-1, Chinchio sulla linea riesce ad arpionare il tentativo dell'attaccante gialloblu

90' quattro minuti di recupero

87' BRUTTO CALCIO A GIOCO FERMO DI I. COULIBALY A CAPITAN SAVIOZZI, ROSSO DIRETTO PER IL NUMERO SEI GIALLONERO.

75' tanto nervosismo in campo, l'Alassio conquista ora una punizione all'altezza della trequarti. Nella Cairese intanto entrano Tamburello e Prato al posto di Facello e Brignone

73' PASTORINO NON SBAGLIA E RIPORTA AVANTI LA CAIRESE: sul dischetto questa volta si presenta il numero dieci, destro ad incrociare su cui Chinchio non può nulla. 1-2 al "Ferrando"

72' FACELLO TOCCATO DURO AL MOMENTO DEL TIRO DA UN AVVERSARIO, ALTRO RIGORE A FAVORE DEI GIALLOBLU

70' bravo Berretta sulla sinistra a liberarsi della sfera in mezzo a tre avversari, Pastorino raccoglie il suggerimento e in calcia in diagonale sfiorando la traversa

69' CHINCHIO RESPINGE IL PENALTY DI SAVIOZZI, esulta la panchina dell'Alassio

68' PASTORINO ATTERRATO IN AREA DA BRUZZONE, RIGORE PER LA CAIRESE

62' Luciani inserisce Noceti al posto di Cordano, ammonito pochi istanti fa dal direttore di gara

60' tanti errori da parte della Cairese in questo avvio di ripresa, Alassio che cerca di ribattere colpo su colpo nonostante un tasso tecnico inferiore rispetto all'undici di Alessi

56' è il momento del classe '05 Berretta, fuori Poggi

55' D. Coulibaly strattona al limite dell'area un giocatore ospite, giallo per lui e punizione dal limite per la Cairese: sul pallone Pastorino, che trova poi la deviazione della barriera e l'undicesimo angolo del match

54' Durante si libera bene sulla destra, cross sul secondo palo dove Poggi, di testa, non riesce ad indirizzare la sfera verso lo specchio

50' GARGANO! IL PAREGGIO DELL'ALASSIO! Cross dalla destra di I. Coulibaly e colpo di testa del numero nove giallonero, Moraglio respinge a mani unite, ma secondo il direttore di gara il pallone aveva già varcato la linea bianca prima dell'intervento del portiere valbormidese. Veementi proteste da parte della Cairese, ma il nuovo parziale è 1-1

49' arriva al quarto della ripresa la prima conclusione alassina: botta dal limite di Fasce deviata da Colombo in angolo

46' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con la Cairese avanti 1-0 sull'Alassio: decide al momento un'autogol di Cordano al 14'.

45' continua a battere angoli in serie la squadra di Alessi, in costante proiezione offensiva anche in questo finale di primo tempo

43' giallo per Gargano per una dura entrata su Facello, punizione a favore della Cairese

40' Brignone di testa sfiora il 2-0: lungo traversone dalla trequarti di Colombo, dormita colossale della difesa di casa che permette al numero tre gialloblu di colpire da solo all'altezza del dischetto, ma la sua incornata termina di poco a lato

34' veloce ripartenza dei gialloblu, Facello in verticale trova Poggi, che tenta di saltare il portiere Chincio in uscita, ma il numero uno di casa è bravo a frenare l'iniziativa del giovane centravanti ospite

29' doppio angolo battuto dalla Cairese, Doffo in rovesciata manca l'impatto con la sfera per pochi centimentri e la retroguardia alassina spazza

25' errore in disimpegno da parte di Durante, ne approfitta l'Alassio con Pondaco, ma il primo assistente segnala una dubbia posizione di fuorigioco dopo il passaggio dell'attaccante giallonero al compagno Gargano, solo a tu per tu con Moraglio

18' attimi di paura in campo: dopo uno scontro aereo rimane a terra Invernizzi, prontamente soccorso dalle due panchine. Il difensore alassino si rialza dopo qualche minuto e riprende il suo posto all'interno del rettangolo verde

14' IL VANTAGGIO DELLA CAIRESE: sugli sviluppi del corner battuto da Facello arriva una deviazione, probabilmente del numero otto Cordano, che beffa Chinchio. Proteste da parte della squadra di Luciani per una presunta spinta in area, ma il direttore di gara non è dello stesso parere e convalida il gol ai valbormidesi.



13' sassata di Saviozzi che scalda i guantoni dell'estremo difensore giallonero, angolo per la Cairese

12' continua a premere la formazione di Diego Alessi, occasione su calcio piazzato dopo un'entrata in ritardo su Pastorino.

5' ancora Saviozzi pericoloso sulla sinistra, doppio traversone basso nel cuore dell'area piccola che viene neutralizzato da un attento Chinchio

4' prima nota tattica: 3-4-1-2 per Alessi, che schiera Pastorino alle spalle di Poggi e Saviozzi; anche i padroni di casa presentano una linea difensiva a tre, con i due esterni di centrocampo che si abbassano in fase di non possesso

3' la prima conclusione del match è ad opera di capitan Saviozzi, sinistro dal limite che si spegne sul fondo alla sinistra della porta difesa da Chinchio

1' inizia la sfida al "Ferrando": completo bianco per l'Alassio, Cairese nella tradizionale casacca gialloblu

Primo tempo

ALASSIO FC: Chinchio, Bruzzone, Lombardo, Coulibaly D., Invernizzi, Coulibaly I., Passalacqua, Cordano, Gargano, Pondaco, Fasce.

A disposizione: Ben Ayech, Vargiu, Cafiero, Leandri, Panarello, Parodi, Noceti, Toriello, Cutrona

Allenatore: Luciani

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Brignone, Boveri, Doffo, Facello, Grandoni, Durante, Poggi, Pastorino, Saviozzi



A disposizione: Avolio, Turco, Prato, Diamanti, Tamburello, Briano, Berretta, Siri

Allenatore: Bresci-Alessi

Arbitro: Del Panta di Imperia

Assistenti: Trucco - Grossi di Imperia