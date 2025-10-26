Calcio, Seconda Categoria. Masterclass Nolese! Dominio nel derby con la Spotornese: finisce 4-0 al "Mazzucco"

NOLESE - SPOTORNESE 4-0 (Godena 24', Basso 29', Aroca Cortez 35', Ferlaino 62')
45' finisce qua
42' si attende solo la fine al "Mazzucco", Fiorio ha chiesto di giocare fino alla fine senza tirare i remi in barca, non ha però smesso neanche la Nolese, i biancorossi non si sono adagiati ed hanno continuato anche dopo il poker a cercare ulteriori reti
39' è rimasta anche in dieci la Spotornese, infortunio per Peuto (alla spalla) e cambi finiti per i biancocelesti
36' ammonito Basso, reazione dopo un contatto con Filippi
30' Buzzurro per La Rocca, chiude i cambi Saccone
29' ammonito Poggio
25' ammonito Ferlaino, qualche scaramuccia con Poggio
23' Debenedetti per Aroca Cortez nella Nolese
21' due cambi: esce Canepa ed entra Capasso negli ospiti, per la Nolese in campo Pasquale per Tassisto
19' Pedrazzoli - Brazzino il nuovo cambio della Spotornese
17' POKER NOLESE, A SEGNO ANCHE FERLAINO CHE ESULTA CON LA BANDIERA ARGENTINA. Palla ancora persa dalla Spotornese, intercetta il n.15 che poi entra in area e batte il portiere calciando sul primo palo
15' altra mossa per la Spotornese, esce Thiam, entra Caneva
12' cambi: nella Nolese Marangi per Caroniti, nella Spotornese Peuto per Scancarello
8' ammonito Caroniti
4' cambia la Spotornese: entra Scarrone ed esce Luma
15:32 ripartiti
esce Delmonte nella Nolese, spazio a Ferlaino
SECONDO TEMPO
46' si chiude ora la prima frazione
45' ammonito Delmonte
43' sbaglia il rinvio Filippi, raccoglie Delmonte che poi prova anche da fuori, si distende il portiere ospite: corner
39' vicino il poker biancorosso in due situazioni, entrambe con Godena, la prima con un tocco su un corner respinto, la seconda con un tiro dal limite che termina fuori dopo l'assist di tacco di Aroca Cortez
38' impossibile non accusare i colpi inflitti dalla Nolese per la Spotornese, altro errore dei biancocelesti che concedono anche un corner, ora si fa veramente difficile raddrizzare una partita già praticamente chiusa ad ora
36' intervento duro su Tassisto, non ravvisa nulla Santini, forti proteste della Nolese
35' 3-0 NOLESE! AROCA CORTEZ INSACCA SUL PALLONE RIMASTO PREDA DI NESSUNO
34' cambia qualcosa Fiorio, 4-4-2 ordinato dal tecnico
32' non è proprio entrata in partita la Spotornese, avvio decisamente da dimenticare per i ragazzi di Fiorio che rischiano di affondare se non riescono a reagire
29' RADDOPPIO NOLESE, FINALMENTE BASSO DOPO I DIVERSI TENTATIVI. Deviazione di piede vincente sulla punizione di Godena
28' punizione conquistata da Godena sull'esterno
24' SI SBLOCCA IL DERBY, E' GODENA A INSACCARE! Si inserisce il n.10, ribattuto in un primo momento, poi la palla ritorna e non sbaglia davanti a Filippi
20' altra azione pericolosa della Nolese, Tassisto sulla sinistra va al cross, ci prova Aroca Cortez di prima intenzione, ma palla alta
16' Basso tenta l'anticipo sul difensore su una palla lunga, ci mette il piede il n.7 ma manca la precisione
12' ci prova Intili dopo un recupero palla, non trova lo specchio il n.10 ospite
10' partita meglio la Nolese, negli scorsi minuti anche un colpo di testa alto di Basso
1' se lo mangia subito Basso, si coordina ma tiro alto in area
14:33 partiti
PRIMO TEMPO
Secondo atto del derby tra biancorossi e biancocelesti dopo quello di Coppa vinto dalla squadra di Saccone. Entrambe le formazioni hanno ottenuto tre punti in due gare e oggi si giocheranno il secondo successo davanti in un "Mazzucco" gremito, con le tifoserie pronte a sostenere l ragazzi in campo.
Formazioni
NOLESE: Barelli, Caroniti, Tassisto, Scalia, Roascio, Tripodi, Basso, La Rocca, Aroca Cortez, Godena, Delmonte
A disposizione: Freccero, Bordone, Pasquale, Ferlaino, Marangi, Buzzurro, Benini, Debenedetti, Greppi
Allenatore: Saccone
SPOTORNESE: Filippi, Scancarello, Piccaluga, Brazzino, Poggio, Balzano, Luma, Reffo, Thiam, Intili, Canepa
A disposizione: Mazza, Goso, Scarrone, Velo, Caneva, Peuto, Kurti, Pedrazzoli, Capasso
Allenatore: Fiorio
Arbitro: Daniele Santini (Savona)