Calcio, Seconda Categoria. Masterclass Nolese! Dominio nel derby con la Spotornese: finisce 4-0 al "Mazzucco"

NOLESE - SPOTORNESE 4-0 (Godena 24', Basso 29', Aroca Cortez 35', Ferlaino 62')

45' finisce qua

42' si attende solo la fine al "Mazzucco", Fiorio ha chiesto di giocare fino alla fine senza tirare i remi in barca, non ha però smesso neanche la Nolese, i biancorossi non si sono adagiati ed hanno continuato anche dopo il poker a cercare ulteriori reti

39' è rimasta anche in dieci la Spotornese, infortunio per Peuto (alla spalla) e cambi finiti per i biancocelesti

36' ammonito Basso, reazione dopo un contatto con Filippi

30' Buzzurro per La Rocca, chiude i cambi Saccone

29' ammonito Poggio

25' ammonito Ferlaino, qualche scaramuccia con Poggio

23' Debenedetti per Aroca Cortez nella Nolese

21' due cambi: esce Canepa ed entra Capasso negli ospiti, per la Nolese in campo Pasquale per Tassisto

19' Pedrazzoli - Brazzino il nuovo cambio della Spotornese

17' POKER NOLESE, A SEGNO ANCHE FERLAINO CHE ESULTA CON LA BANDIERA ARGENTINA. Palla ancora persa dalla Spotornese, intercetta il n.15 che poi entra in area e batte il portiere calciando sul primo palo

15' altra mossa per la Spotornese, esce Thiam, entra Caneva

12' cambi: nella Nolese Marangi per Caroniti, nella Spotornese Peuto per Scancarello

8' ammonito Caroniti

4' cambia la Spotornese: entra Scarrone ed esce Luma

15:32 ripartiti

esce Delmonte nella Nolese, spazio a Ferlaino

SECONDO TEMPO

46' si chiude ora la prima frazione

45' ammonito Delmonte

43' sbaglia il rinvio Filippi, raccoglie Delmonte che poi prova anche da fuori, si distende il portiere ospite: corner

39' vicino il poker biancorosso in due situazioni, entrambe con Godena, la prima con un tocco su un corner respinto, la seconda con un tiro dal limite che termina fuori dopo l'assist di tacco di Aroca Cortez

38' impossibile non accusare i colpi inflitti dalla Nolese per la Spotornese, altro errore dei biancocelesti che concedono anche un corner, ora si fa veramente difficile raddrizzare una partita già praticamente chiusa ad ora

36' intervento duro su Tassisto, non ravvisa nulla Santini, forti proteste della Nolese

35' 3-0 NOLESE! AROCA CORTEZ INSACCA SUL PALLONE RIMASTO PREDA DI NESSUNO

34' cambia qualcosa Fiorio, 4-4-2 ordinato dal tecnico

32' non è proprio entrata in partita la Spotornese, avvio decisamente da dimenticare per i ragazzi di Fiorio che rischiano di affondare se non riescono a reagire

29' RADDOPPIO NOLESE, FINALMENTE BASSO DOPO I DIVERSI TENTATIVI. Deviazione di piede vincente sulla punizione di Godena

28' punizione conquistata da Godena sull'esterno

24' SI SBLOCCA IL DERBY, E' GODENA A INSACCARE! Si inserisce il n.10, ribattuto in un primo momento, poi la palla ritorna e non sbaglia davanti a Filippi

20' altra azione pericolosa della Nolese, Tassisto sulla sinistra va al cross, ci prova Aroca Cortez di prima intenzione, ma palla alta

16' Basso tenta l'anticipo sul difensore su una palla lunga, ci mette il piede il n.7 ma manca la precisione

12' ci prova Intili dopo un recupero palla, non trova lo specchio il n.10 ospite

10' partita meglio la Nolese, negli scorsi minuti anche un colpo di testa alto di Basso

1' se lo mangia subito Basso, si coordina ma tiro alto in area

14:33 partiti

PRIMO TEMPO

Secondo atto del derby tra biancorossi e biancocelesti dopo quello di Coppa vinto dalla squadra di Saccone. Entrambe le formazioni hanno ottenuto tre punti in due gare e oggi si giocheranno il secondo successo davanti in un "Mazzucco" gremito, con le tifoserie pronte a sostenere l ragazzi in campo.

Formazioni

NOLESE: Barelli, Caroniti, Tassisto, Scalia, Roascio, Tripodi, Basso, La Rocca, Aroca Cortez, Godena, Delmonte

A disposizione: Freccero, Bordone, Pasquale, Ferlaino, Marangi, Buzzurro, Benini, Debenedetti, Greppi

Allenatore: Saccone

SPOTORNESE: Filippi, Scancarello, Piccaluga, Brazzino, Poggio, Balzano, Luma, Reffo, Thiam, Intili, Canepa

A disposizione: Mazza, Goso, Scarrone, Velo, Caneva, Peuto, Kurti, Pedrazzoli, Capasso

Allenatore: Fiorio

Arbitro: Daniele Santini (Savona)