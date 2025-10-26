Calcio. Poker Nolese nel derby, Scalia: "Prestazione e risultato davanti a un pubblico da altra categoria" (VIDEO)

Un pomeriggio che resterà senza dubbio nella storia dei derby del Golfo dell'Isola quello vissuto oggi tra le mura amiche del "Mazzucco" per la Nolese, che mette ko con un poker la Spotornese.
Una soddisfazione condivisa con una grande cornice di pubblico per Lorenzo Scalia, uno dei volti nuovi e già pronto a diventare simbolo di questo nuovo corso biancorosso.
Oltre alla vittoria, però, l'ex bandiera del Finale per alzare l'asticella delle ambizioni chiede un cambio di mentalità nel prosieguo della stagione per i suoi compagni, invitando tutto l'ambiente a tenere alta la guardia.