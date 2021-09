Comunali 2021, il candidato Russo e la proposta del PalaSavona: "Una struttura polifunzionale per rispondere alle esigenze sportive e culturali della città"

"Pensiamo ad una struttura polifunzionale adatta a grandi eventi in ambiti diversi, abbiamo sentito molte società sportive che hanno problemi di strutture e potrebbero anche avere la possibilità di accogliere eventi sportivi itineranti, tornei nazionali e internazionali ma non hanno spazi dove farli e potrebbero portare centinaia di persone a Savona".

Il candidato sindaco del Patto per Savona, Pd, partiti di sinistra e riformisti Marco Russo ha lanciato la proposta di dare vita ad una PalaSavona che potrà ospitare non solo eventi sportivi ma diverse altre attività.

"Abbiamo anche registrato la necessità di una sede per congressi di ampio respiro, per concerti, una struttura che possa accogliere diversi eventi di rilevanza nazionale, pensiamo che può essere un fattore molto attrattivo per la città, da un lato il Priamar che dovrà essere oggetto di un progetto specifico di rilancio e dall'altro questa struttura polifunzionale" prosegue il candidato alla carica di primo cittadino.

"Partiamo dalle esigenze che la città ha ma cerchiamo di proiettare in una dimensione ambiziosa e di ampio respiro e dall'altra intorno a questi obiettivi possiamo reperire risorse attraverso finanziamenti straordinari - continua Russo sul reperimento dei finanziamenti - Qui avremo la possibilità di riqualificare la nostra città, di renderla attrattiva per il turismo, di rispondere alle esigenze dello sport, della cultura e in genere della nostra città. Sono sicuro che ricercandoli i fondi potremo trovarli.

"E' una città che si dà degli obiettivi integrati in settori diversi e che assurge a simbolo della sua progettualità e della sua identità che proietterà nel futuro rientrando così perfettamente nell'idea di Savona Capitale della Cultura" conclude Russo.