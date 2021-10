Calcio, Coppa Italia di Serie D. Sarà Vado - Sanremese ai 32° di finale, il match si giocherà al Chittolina

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di finale, in programma mercoledì 3 novembre alle 14.30, e tutto lo svolgimento del tabellone principale dai Sedicesimi in poi secondo accoppiamenti predeterminati. Le gare sono di sola andata.

In caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente. A partire dai sedicesimi di finale disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.

Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiamo, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento Interregionale.

Trentaduesimi di finale

1) Montebelluna-Caldiero Terme

2) Levico Terme-Cartigliano

3) Delta Porto Tolle-Union Clodiense

4) Virtus Ciseranobergamo-Arzignano

5) Derthona-Fossano

6) Novara-Pontdonnaz

7) Sporting Franciacorta-Breno

8) Castellanzese-Caronnese

9) Caravaggio-Ponte S. Pietro

10) Fanfulla-Vis Nova Giussano

11) Progresso-Coreggese

12) Forlì-Ravenna

13) Vado-Sanremese

14) Real Forte Querceta-Prato

15) Seravezza-Sestri Levante

16) San Donato Tavarnelle/Lornano Badesse-Follonica Gavorrano/Pianese

17) Scandicci-Flaminia

18) Sporting Trestina-Foligno

19) Recanatese-Tolentino

20) Chieti-Sambenedettese/Porto D’Ascoli vs Notaresco

21) Castelnuovo Vomano-Vastogirardi

22) Cynthialbalonga-Aprilia

23) Trastevere-Vis Artena

24) Lanusei-Torres

25) Audace Cerignola-Giugliano

26) Altamura-Molfetta

27) Casarano-Bitonto

28) Sorrento-Gladiator

29) Santa Maria Cilento-Cavese

30) Cittanova-Francavilla

31) Fc Messina-Acireale

32) Trapani-Licata

Consulta il Comunicato Ufficiale N. 8 per conoscere tutto il programma del tabellone principale.

Coppa Italia – 1^ Turno: Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo riguardo le partite del 1^ Turno della Coppa Italia Serie D, giocate lo scorso 22 settembre, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

Società – Ammende: 200 euro Atletico Uri, Mestre, Pineto e Union Clodiense

Allenatori: squalifica per due gare Alessandro Ferronato (Cartigliano).

Calciatori: squalifica per tre gare Pierluigi Montanaro (Montegiorgio), Pierluigi Cappelluzzo (Pontdonnaz) e Liberato Russo (Portici); per due gare Wilfred Kouame (Sancataldese)

Per tutte le decisioni del Giudice Sportivo consulta il C.U. N. 7