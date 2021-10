Calcio, Prima Categoria. Inizio difficile in campionato per la San Filippo Neri, mister Rattalino: "Stiamo crescendo, avrei preferito un girone con più squadre"

Ultimi allenamenti e poi si parte, domenica inizia il girone A di Prima Categoria e per la San Filippo Neri c’è la sfida ad una delle candidate al titolo finale. Mister Simone Rattalino guarda comunque al lavoro fatto fin qui, alla crescita dei suoi giocatori e del gruppo da lui allenato, come confermato ai nostri microfoni:

“Questa coppa ci è servita per scaldare i motori, essendo diluita su quasi un mese e mezzo ci ha dato la possibilità di recuperare man mano tutti quei giocatori che ancora lavoravano e di provare sempre cose nuove. Non avendo la Juniores ci siamo visti costretti ad allungare la rosa, alzando di fatto il numero di giocatori. Abbiamo affrontare una squadra come il Borghetto, con cui lotteremo per tutta la stagione, e il Pontelungo che insieme a Andora, Carcarese, che affrontiamo domenica, e un gradino sotto Aurora, saranno le grandi protagoniste di questo campionato. Con la squadra di Zanardini ne arriviamo da una buona prova, che complice qualche infortunio di troppo ci ha costretto a trovare soluzioni nuove, guadagnando in fase di palleggio ma perdendo in fase difensiva. Una partita che mi ha dato nuovi importanti segnali, con una squadra che ha un reparto offensivo da categoria superiore.”

Meno squadre e quindi un numero ridotto di gare: “Credo che si sarebbe potuto tranquillamente fare due gironi da 15 o 16 piuttosto che tre” – continua il tecnico – “Peccato, poteva essere un campionato a più squadre ma ci adattiamo a cosa è stato deciso, del resto, come si spostano le formazioni Juniores, lo possono fare anche le prime squadre. Un inizio da brividi, partiamo subito con tre big e per questo dobbiamo restare uniti. La squadra è stata tanto rinnovata, cercando di creare il giusto mix tra senatori e giovani. Insieme al mio staff stiamo cercando di creare un bel gruppo, sono soddisfatto del lavoro fatto fin qui, ma dobbiamo continuare. Puntiamo a giocarcela con tutti, senza paura, ci saranno partite con peso specifico diverso, ma non per questo giocheremo in modo diverso. Proveremo a salvarci il prima possibile, per non rimanere invischiati nelle zone basse della classifica. L’obiettivo resta però quello di giocare a calcio, non snaturando il nostro gioco contro nessuno.”