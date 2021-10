Covid19: pubblicato il nuovo protocollo per i campionati dilettantistici e giovaniil

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (N.2) delle Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. Per consultare e scaricare il documento cliccare QUI