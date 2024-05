Calcio, Cairese. Niente ritiro prima di Mapello, presentato ricorso per la squalifica di Gargiulo

Sarà una toccata e fuga, dalle parti del Brin sperano vincente, quella di domenica prossima a Mapello per la squadra di mister Boschetto.

La formazione bergamasca, battendo il Leon, si è guadagnata il diritto di partecipare al primo round nazionale dei playoff per la promozione in Serie D e, come da sorteggio, ospiterà la gara di andata in programma domenica.

Una trasferta lunga, ma che la Cairese affronterà in giornata, decidendo di non optare per il ritiro prepartita.

Della sfida del "Comunale" non farà parte Juan Pablo Gargiulo, squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo: i gialloblu hanno presentato però ricorso, l'obiettivo è vedere ridurre di almeno un turno lo stop per il difensore centrale argentino.