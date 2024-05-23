Giudice Sportivo, Playoff Prima Categoria: le sanzioni, il Città di Savona perde Matarozzo per una giornata

GARE PLAY OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 19/ 5/2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SEMENZA WALTER (PANCHINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)
PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BRIZIO GIORGIO (ARGENTINA ARMA)
APICELLA NICOLO (CITTA DI SAVONA)
CHERKEZ MYKOLA (CITTA DI SAVONA)
RAPETTI MARCO (CITTA DI SAVONA)
DE VINCENZI MATTEO (PANCHINA)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)