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Calcio | 23 maggio 2024, 17:42

Giudice Sportivo, Playoff Prima Categoria: le sanzioni, il Città di Savona perde Matarozzo per una giornata

Giudice Sportivo, Playoff Prima Categoria: le sanzioni, il Città di Savona perde Matarozzo per una giornata

GARE PLAY OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 19/ 5/2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SEMENZA WALTER (PANCHINA)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)

 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRIZIO GIORGIO (ARGENTINA ARMA)

APICELLA NICOLO (CITTA DI SAVONA)

CHERKEZ MYKOLA (CITTA DI SAVONA)

RAPETTI MARCO (CITTA DI SAVONA)

DE VINCENZI MATTEO (PANCHINA)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

redazione

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