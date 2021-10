Bocce. Si chiude oggi il Mondiale ad Alassio, sugli spalti del PalaRavizza anche il principe Alberto di Monaco

Azzurri protagonisti in quattro delle otto finali odierne del Mondiale Femminile & Senior di bocce, che vive oggi la sua giornata-clou, nobilitata dalla prestigiosa visita del principe Alberto di Monaco che nella tarda mattinata, insieme al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e alle massime autorità sportive della disciplina, assisterà alla doppia sfida a coppie e premierà i nuovi campioni del mondo.

Tra gli atleti italiani che ambiscono alla medaglia più pregiata ci sono anche i due liguri, Simone Nari e Francesca Carlini. Gli altri sono il piemontese Luigi Grattapaglia, la friulana Caterina Venturini e la veneta Valentina Basei. Possibile en-plein azzurro nelle prove a coppie, le più classiche del programma. Venturini a caccia del bis dopo in trionfo di tre anni fa in Cina, nell’individuale. Queste le sfide che li aspettano.

Coppie miste (ore 16.45): Carlini-Grattapaglia (Italia) vs Vojkovic-M. Cubela (Croazia).

Coppie femminili (ore 10): Venturini-Basei (Italia) vs Bajric-Marelja Bosnjak (Croazia).

Coppie maschili (ore 10): Grattapaglia-Nari (Italia) vs Belay-Chirat (Francia).

Individuale femminile (ore 14): Venturini (Italia) vs Rod (Svizzera) .

Il medagliere azzurro comprende già due bronzi, arrivati nelle prove veloci grazie a Serena Traversa nel progressivo e alla stessa Traversa con Marika Depetris nella staffetta.

Questi i protagonisti delle finali che non vedono impegnati i nostri portacolori.

Staffetta (tiro veloce a coppie): Barthet-Barazzutti (Francia) vs Vojkovic-Bajric (Croazia).

Progressivo femminile (ore 18.45): Barthet (Francia) vs I.E. Ozturk (Turchia).

Tiro di precisione femminile (ore 16): Gouilloud (Francia) vs B. Ozturk (Turchia).

Individuale maschile: Kozjek (Slovenia) vs P. Cubela (Croazia).

Per la supremazia nel medagliere, alla vigilia delle finali, è sfida da Italia, Francia e Croazia, con quattro potenziali successi, con la Turchia in corsa a sua volta per due ori.

L’intera giornata di gare è in diretta streaming (accesso dal sito www.alassio2021.com ), prevista diretta Rai

Previsti anche alcuni collegamenti durante i Tg regionali di Rai Tre.