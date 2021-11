Ginnastica, individuale Gold Junior e Senior: doppietta Rubattino, titoli regionali anche per Auxilium e Savonese

Domenica 31 ottobre a Torino si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale individuale gold junior e senior che ha incoronato le Campionesse Regionali 2021.

Ludovica Wernitznig della Rubattino tra le Junior1, Giada D'Izzia dell'Auxilium per la categoria Junior2, Giulia Lanata tra le Junior3 della Rubattino e infine Elena Ferrari per la FG Savonese tra le Senior 1. Queste ginnaste accedono direttamente alla Fase Nazionale di dicembre a Civitavecchia. Per tutte le altre è prevista fase di Ripescaggio Nazionale a Pieve di Soligo fra 2 settimane.

Questi i risultati e le classifiche di giornata. Tra le Junior1 bella sfida dagli alti contenuti tecnici tra Ludovica Wernitznig vincitrice e Aurora Pessagno dell'Auxilium giunta seconda, al terzo posto Gaia Castellano del Canaletto. Nei podi di specialità vittoria per la Wernitznig a volteggio, parallele e trave e oro per la Pessagno al corpo libero.

Nelle junior2 primo posto di Giada D'Izzia vincitrice anche di tutte le specialità, argento AA e agli attrezzi per Alice Lanero dell'Andrea Doria. Tra le Junior3 primo posto di Giulia Lanata (oro anche a parallele e volteggio) e secondo posto per Leila Cortese della Savonese (oro a trave e corpo libero).

Nelle Senior1 oro per Elena Ferrari vincitrice al volteggio, parallele e corpo libero. Seconda Sofia Polizzi dell'Auxilium (oro a trave e argento a parallele e volteggio), terza Maddalena Rodolfo Metalpa dell'Andrea Doria (3a a parallele e corpo libero) e 4° posto per l'altra doriana Letizia Patrone (argento a corpo libero e bronzo a trave e volteggio).