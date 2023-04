Vado Ligure entra ufficialmente nella Finale Outdoor Region con un evento mondiale

È iniziato ormai un paio di anni fa il lavoro del Comune di Vado volto alla valorizzazione del territorio boschivo e della promozione turistica legata all’outdoor. Un percorso che vede una forte collaborazione e sinergia con i volontari dell’Antincendio Boschivo che, insieme alla manutenzione delle strade e dei sentieri del nostro entroterra da parte del Comune, hanno avuto un ruolo fondamentale nel far sì che il territorio di Vado divenisse più accogliente sotto il profilo dell’offerta legata alle attività outdoor, con l’obiettivo di proporre un prodotto sinergico e complementare a quello del Finalese della Finale Outdoor Region. Ma il vero è proprio salto si è avuto nel 2022, con l’avvio di una collaborazione tra Amministrazione e FOR - il Consorzio per la tutela e la promozione turistica del territorio. Dopo un lavoro di creazione del prodotto della sua promozione avviato quasi 30 anni fa da alcuni operatori privati supportati dalle Amministrazioni, e dopo l’importante lavoro svolto dalla Polisportiva Finale Outdoor Resort, oggi FOR conta oltre 200 associati e si pone come soggetto coordinatore delle attività outdoor del Finalese. Climbing, escursionismo, sport acquatici e mountain bike, offerta culturale e ricettiva, servizi dedicati, grandi eventi sportivi hanno reso e tuttora contribuiscono a far sì che il Finalese sia una delle più importanti e amate outdoor e bike destinations a livello mondiale che genera oltre 350.000 presenze all’anno e un forte impatto sull’economia, a patto che i flussi vengano gestiti ed il territorio preservato. Il Consorzio ha contribuito ad una prima analisi del territorio Vadese anche sotto il profilo del marketing, sfociato nel grande ritorno della “Sensa Sprescia” in versione completa: bike e trekking, con un grande risultato in termini di partecipazione. “Al giorno d’oggi, con i tanti territori che ci fanno concorrenza, è fondamentale accogliere i turisti sportivi in modo professionale e organizzato, gestendo i percorsi, favorendo i servizi a loro dedicati, ma soprattutto abbattendo i campanilismi e creando una sinergia sempre più forte tra i diversi comuni del territorio che da soli, con le proprie forze, non potrebbero essere attrattivi e garantire una gestione del territorio che permetta di viverlo in modo sicuro e sostenibile” spiega Gianluca Viglizzo, Presidente di FOR. “Ormai si parla Region, di comprensori allargato. I turisti non vedono confini politici, vogliono un territorio attrezzato e ben curato con un’offerta che in ciascuna area avrà le proprie peculiarità. Questa grande varietà di paesaggi, di attività, di percorsi, ci rende unici al mondo ed è una caratteristica che va in tutti i modi valorizzata” aggiunge Enrico Guala, direttore marketing di FOR. Fabio Gilardi, Vicesindaco di Vado Ligure: “Il nostro territorio, dotato di moltissime strade boschive, sentieri e luoghi con una storia da raccontare, viste paesaggistiche straordinarie e direttamente collegato al comprensorio finalese, quindi a realtà già integrate all’interno della Region, è in grado di offrire un prodotto complementare, che spazia dall’escursionismo, ai sentieri per mountain bike, fino al gravel e ad itinerari adatti anche alle famiglie. Un territorio che offre un prodotto adatto ad una tipologia leggermente diversa da quella che frequenta il Finalese, grazie alla presenza di vari tour ad anello , che possono collegare varie parti del nostro territorio con la Region , ad un entroterra che versatile, consentono infatti di offrire un prodotto adatto anche ad un pubblico più slow e tranquillo. Questi elementi costituiscono le basi per l’obiettivo futuro di valorizzazione e promozione dell’area Vadese, delle sue frazioni nel panorama degli sport outdoor, in sinergia con la Finale Outdoor Region e creare cosi le condizioni per una positiva ricaduta sul sistema economico locale e commerciale approcciando un nuovo asset in grado di sviluppare anche nuove attività. Il nostro impegno è accompagnare questo percorso, attraverso interventi, manutenzioni periodiche ed investimenti mirati con il coinvolgimento delle attività locali e del consorzio FOR “ Il 2023 è l’anno dei grandi eventi sportivi e delle grandi sfide per tutta Finale Outdoor Region e Vado ne sarà protagonista. ospitando sui propri percorsi una notevole percentuale del tracciato della Coppa del Mondo di Marathon, gara che arriva in Italia per la prima volta in assoluto e nello specifico a Finale Ligure il 4 giugno. Ma saranno ben due gli eventi ospitati dal Finalese facenti parte della UCI Mountain 9Bike World Series, circuito di gare nato in seguito all’accordo tra la UCI (Unione Ciclistica Internazionale) e Warner Bros Discovery – che, per la prima volta, riunisce sotto un’unica organizzazione e marchio tutti i principali format della mountain bike, con l’obiettivo di massimizzare l’esperienza per gli atleti, l’industria e gli spettatori. Pietra Ligure - altra località emergente nel mondo dell’outdoor ma che già è riuscita ad affermarsi, sarà infatti protagonista della UCI Enduro World Cup in programma il 2 e 3 di giugno. La location di gara per la UCI Marathon World Cup sarà la magnifica Finalborgo, che fu già protagonista nel lontano ’97 della finale della Valtellina Cup con atleti di fama mondiale come l’olimpica Paola Pezzo che torna quest’anno come madrina dell’evento. Protagonista della gara non sarà però ovviamente solo Finale Ligure: il percorso gara di 100 km e 3.000 mt di dislivello coinvolgerà infatti diversi comuni della Finale Outdoor Region, dal mare all’entroterra e della costa tra cui Vado Ligure che, per la prima volta e grazie al suo territorio e all’impegno della comunità, si appresta a ospitare una notevole parte del percorso gara. Entrambe le gare in programma saranno rivolte sia agli atleti professionisti che agli amatori che insieme al pubblico, accompagnatori e addetti ai lavori daranno vita ad un evento indimenticabile per il nostro territorio, che godrà di una forte promozione. “Una sfida in più per il territorio e la nostra comunità, che potrà essere sulle vetrine internazionali sportive e che lancia un messaggio di accoglienza ad un nuovo segmento in grande crescita, il turismo outdoor e lo sport in generale” , concludono il sindaco Monica Giuliano , l’assessore allo sport Oliveri Mirella, l’assessore Gilardi con tutta l’amministrazione.