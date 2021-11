Calcio. Eccellenza: Finale-Alassio è l'anticipo del 9° turno, la webcronaca minuto per minuto

FINALE - ALASSIO 5-0 (2' Faedo rig., 11' Galli, 13' Galli, 27' Faedo, 29' Caligaris)

Squadre al riposo con il Finale avanti 5-0 sull'Alassio FC

40' ultimi cinque giri di lancetta del primo tempo, un monologo a tinte giallorosse. Probabile che Buttu, nella ripresa, conceda spazio a giocatori fin qui meno impiegati

31' primo tentativo da parte dell'Alassio, che conquista calcio d'angolo dopo la deviazione di Finocchio sul cross di Panarello

29' CALIGARIS, 5-0! Diagonale vincente e pallone che gonfia la rete per la quinta volta

27' ANCORA FINALE! ANCORA FAEDO! Spizzata di testa di A. De Benedetti che manda in porta il numero sette giallorosso, destro violento che non lascia scampo a Chinchio. Partita virtualmente chiusa in meno di mezz'ora

21' sassata di Garibbo dalla lunga distanza, traversa piena e pallone che rimbalza nei pressi della linea, arriva poi il tap in vincente di A. De Benedetti, pescato però in fuorigioco dal primo assistente

19' gioca in scioltezza la formazione di Buttu, davvero inconsistente l'Alassio in questa prima fase del match

13' GALLI! GRANDISSIMO GOL! 3-0 FINALE! Stop al volo di petto e conclusione spettacolare che si insacca all'incrocio, è notta fonda per l'Alassio

12' Faedo a un passo dal tris, miracoloso il numero uno giallonero che respinge con il corpo

11' IL RADDOPPIO DI GALLI! Il numero quattro finalese raccoglie una conclusione sbucciata da un compagno di squadra e solo a tu per tu con Chinchio trova l'angolino basso che vale il 2-0

9' ancora Finale in proiezione offensiva con la conclusione di A. De Benedetti deviata in corner da un difensore alassino

2' LO STESSO FAEDO A SEGNO DAGLI UNDICI METRI, SPIAZZATO CHINCHIO. Giallorossi subito avanti

1' RIGORE PER IL FINALE! Conclusione di Faedo toccata con il braccio da Lombardo, il direttore di gara indica il dischetto

Si parte! Finale in completo giallorosso, divisa bianca per l'Alassio

PRIMO TEMPO

Formazioni:

FINALE: Porta, Caligaris, Finocchio, Galli, Andreetto, De Benedetti F., Faedo, Odasso, De Benedetti A., Fabbri, Garibbo.

A disposizione : Stravros, Fazio, Buttu, Pare, Rocca, Vierci, Murrizzi, Scarrone, Molina

Allenatore : Buttu

ALASSIO FC: Chinchio, Toriello, Lombardo, Coulibaly, Invernizzi, Cordano, Panarello, Passalacqua, Gargano, Fasce, Bentancourt.

A disposizione : Ben Ayech, Bruzzone, Leandri, Cafiero, Lauria, Capitta, Parodi, Oviahon, Luciani

Allenatore: Luciani