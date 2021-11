Coppa Italia di Promozione, varate le semifinali di andata: Soccer Borghetto - Borzoli e Follo San Martino - FC Bogliasco

COPPA ITALIA PROMOZIONE – SEMIFINALI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 A

seguito del sorteggio tenutosi in data odierna presso la sede del Comitato Regionale Liguria di Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 11.11.2021, si comunica l’ordine di svolgimento delle semifinali della manifestazione che si disputeranno il 17 novembre 2021 ed il giorno 08 dicembre 2021: G

Gare di Andata mercoledì 17 novembre 2021

Soccer Borghetto – Borzoli

“Oliva” di Borghetto Santo Spirito (SV) 20.00

Follo San Martino – Football Club Bogliasco

Ferdeghini” di La Spezia (SP) 20.30