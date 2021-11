Non è bastato un buon primo tempo al Camporosso, e la spettacolare rete di Giovinazzo, per conquistare punti utili al "Merlo" di Ceriale.

La squadra di Biolzi ha dilagato nel corso della ripresa, battendo i rossoblu 5-1, approfittando del crollo dei camporossini.

Un aspetto su cui mister Carmelo Luci lavorerà in settimana, per preparare al meglio il delicato scontro diretto con il Via dell'Acciaio: